ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Зенит» хлопнул дверью, а Карпин получил то, что хотел

    СМИ — о разгромной победе «Зенита» над «Ростовом»

    Кубок Матч Премьер Футбол России Зенит Ростов
    Вся лентаСамое главное
    Иван ПеришичТрансферный дайджест. 22-28 января «Зенит» — «Ростов»«Зенит» хлопнул дверью, а Карпин получил то, что хотел За одну неделю «Тоттенхэм» вылетел из двух турнировВылетом из Кубка «Тоттенхэм» рискует погубить сезон
  • 22:21
    • «Зенит» объявил о трансфере Ракицкого
  • 21:56
    • «Зенит» разгромно обыграл «Ростов»
  • 00:01
    • Тульский «Арсенал» подписал экс-игрока «Лиона»
  • 23:32
    • «Челси» и «МЮ» встретятся в 1/8 финала Кубка Англии: результаты жеребьевки
  • 22:34
    • ЦСКА в овертайме дожал минское «Динамо»
  • 19:59
    • Назван состав сборной России по биатлону на этапы Кубка мира в Канаде и США
  • 19:47
    • Экс-тренер сборной России может возглавить сборную Китая
    Все новости спорта
    «Зенит» — «Ростов»
    «Зенит» — «Ростов»
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
    «Зенит» разгромил «Ростов» на турнире «Кубок Фонбет Матч Премьер» (5:0), набрал первые 3 очка и занял третье место. победу питерцам принесли Далер Кузяев, Артем Дзюба, Олег Шатов и Денис Терентьев, который оформил дубль. «Ростов» с 1 очком финишировал четвертым.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Зенит» без ряда игроков

    Редактор «Спорта День за Днем» Кирилл Легков напоминает, что «Зенит» играл без нескольких футболистов:

    На этот матч не были заявлены Эмануэль Маммана и Себастьян Дриусси. То ли они чем-то недовольны, то ли травмированы, то ли тренер дает им понять, что не видит их в основном составе. Также не играл в Катаре Александр Ерохин. Но он как раз один из самых востребованных игроков, если вспомнить первую часть сезона. Наверное, еще не готов«.

    Нелогичный первый тайм и дубль "глубокого запасного" во втором

    У "Зенита" есть трудности без Леандро Паредеса, Артем Дзюба наконец-то забил, а "Ростов" не сумел вернуться в игру, пишет автор "Спорт-Экспресса" Гоша Чернов:

    "Семаку придется придумывать, как обходиться без Паредеса на постоянной основе, а не на временной. Этот турнир показал, что пока без аргентинца сине-бело-голубым в центре поля стало хуже. По игре 'Ростов' до перерыва смотрелся предпочтительнее. Правда, забил 'Зенит' — Кузяев получил отличный пас с другого фланга и пустил мяч мимо Абаева. Тот случай, когда на перерыв команды ушли при том счете, который не вытекал из логики событий.

    В перерыве Семак и Карпин перетасовали составы, но, например, Дзюба остался на месте и наконец-то забил. Это первый гол форварда сборной России с 25 октября — тогда он отличился в матче Лиги Европы с 'Бордо'. Следом со штрафного поразил ворота дончан Шатов, хотя тут нужно отметить, что ошибся вышедший на замену вратарь Айдаров.

    «Зенит» — «Ростов»
    ФК «Зенит»

    'Ростов' в игру так и не вернулся. И вообще растворился на поле. Дебютировал за желто-синих Попов, однако и титулованный болгарин повлиять на события матча не смог.

    А вот Семак, наверное, сам того не ведая, усилил атаку, когда на замену вышел глубокий запасной Терентьев — у защитника оказалось много неизрасходованной энергии, так что он постоянно подключался к атакам и разродился дублем. Так напоследок сделал 'Зенит' в Катаре пять".

  • Денис Терентьев
  • Защитник «Зенита»
  • Первые два матча мы сыграли не лучшим образом. В начале этой игры хорошо забил Далер. Игра перевернулась, дальше контролировали матч мы. В целом играли хорошо. Мы провели работу над ошибками после второго матча и решили, что нужно действовать агрессивнее. Поэтому и лучше получилась игра.

    • Возвращение Жиркова

    Обозреватель "Чемпионата" Григорий Телингатер отмечает важную новость для "Зенита":

    "Победа в товарищеском матче — это, конечно, замечательно, но для 'Зенита' есть новость поважнее. На поле вернулся Юрий Жирков. 35-летний ветеран занял свое привычное место на левом фланге. Последний раз он выходил на поле в матче против сборной Испании в 1/8 финала ЧМ-2018. Писали, что он может вообще закончить с футболом, но этого не случилось. А скоро должен еще и Нобоа вернуться…".

    Юрий Жирков
    ФК «Зенит»

    Свежие сборники и хорошая форма Шатова

    Автор Sport24.ru Владимир Колос делает несколько выводов по игрокам "Зенита":

    "Сборники выглядят более свежими. И Дзюба, и Кузяев, и Иванович, пропустившие большую часть летней предсезонки, смотрелись гораздо лучше, чем осенью. Даже под нагрузками.

    «Зенит» — «Ростов»
    ФК «Зенит»

    Постепенно вводится в основу молодой воспитанник 'Зенита' Леон Мусаев. И выглядит на фоне более звездных коллег он очень неплохо.

    Олег Шатов приближается к своим лучшим кондициям. Конечно, пока рано делать выводы, но Олега в кои-то веки не беспокоят травмы. А на тренировках он и вовсе один из лучших. Если бы в 'Зените' велся рейтинг тренировочных голов, Шатов лидировал бы с большим отрывом".

  • Сергей Семак
  • Главный тренер «Зенита»
  • Я уже говорил, что выигрывать всегда приятно, а уверенно выигрывать — приятно вдвойне. Но нужно понимать, что эти матчи не носят официального статуса. Это пища для размышления тренерскому штабу и возможность почувствовать игровой ритм для футболистов, которым предстоит в ближайшее время сыграть в официальных матчах.

    • Последнее место "Ростова" не удивляет

    Иван Долинин из Rusfootball.info убежден — по итогам турнира Валерий Карпин добился того, чего хотел:

    "А что 'Ростов'? Получается так, что из его игр мы почерпнули следующую информацию. Во-первых, у Карпина нет двух полноценных составов. Обойма игроков у него достаточно ограничена. Но это не означает, что 'ростовчане' не способны бороться за высокие места. Они оказались не способны бороться на турнире, где каждый тайм играет разная команда. А в Премьер-Лиге этой весной они вполне могут продолжить свой путь к еврокубкам, ведь там на поле всегда будут выходить лучшие. Вопрос только в том, насколько хорошо будут отлажены их взаимодействия.

    Во-вторых, мы поняли, что Карпин действительно не лукавил, когда говорил, что основная цель не победа, а получение необходимой игровой практики. В каждом матче у 'Ростова' в составе были именно те футболисты, которым нагрузка в виде тренировочной игры была больше необходима. То есть фактически Валерий Георгиевич выпускал не наиболее готовых игроков, а едва ли не наименее готовых. В этой связи, конечно, абсолютно не стоит удивляться тому, что 'Ростов' занял последнее место. Для него намного важнее, что он получил именно то, что хотел его главный тренер".

  • Валерий Карпин
  • Главный тренер «Ростова»
  • Первый тайм «Ростов» играл хорошо. Не реализовали моменты в первой половине встречи, а во втором тайме дали поиграть «Зениту». «Ростов» не скис. Начали реагировать на результат. Должны делать то, что тренировали. Делали то, что не нужно, и получили еще четыре.

    • Разгром поможет "Зениту"

    Долинин также отмечает, что давление на "Зенит" теперь уменьшится:

    "Разгромная победа над 'Ростовом' убавляет градус и изменяет тон разговоров о целесообразности участия 'Зенита' в кубке 'Матч Премьер'. Еще днем в понедельник многие рассуждали о том, что лучше бы команда Семака спокойно себе готовилась на традиционных сборах и не попадала под волну критики, которая неизбежно появляется после двух не самых удачных матчах, показанных на всю страну.

    Сейчас же тезис о том, что участие в данном турнире позволяет добиться определенных целей и задач на первом этапе подготовки к весенней части сезона, выглядит более логичным и оправданным. Хотя все еще не покидает мысль, что приезд 'Зенита' в Катар больше связан все-таки с репутационной составляющей". 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Молодежь Семина обыграла не вышедший из отпуска «Зенит»
  • 23/01/2019 в 00:50
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Локомотив»
  • 2.70
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Софья Самодурова
  • Самодурова бросила вызов Загитовой в борьбе за золото ЧЕ
    • 00:11 24/01/2019     Софья Самодурова
  • ЧЕ в Минске. Женская обезличка, провал Коляды и два поражения французам
    • 12:08 27/01/2019     Боатенг стал неожиданным подписанием «Барселоны»
  • «Барселона» не забыла «Рому» и изменила себе
    • 06:04 23/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Тьерри Анри Футбол Ценные уроки Анри. Инсайдерская историяМолодой специалист не сумел стать своим в «Монако» Вчера в 15:380
  • 19:15
    • «Атлетико» объявил о трансфере Мораты
  • 23:47
    • Ракицкий: Луческу меня уверил, что «Зенит» — команда очень высокого уровня
  • 20:14
    • «Химки» выиграли у «Автодора»
    Квинси Промес Футбол Примера. «Севилья» разгромила «Леванте», «Барса» и «Реал» добыли уверенные победыПодробности матчей 21-го тура испанской Примеры 01:130
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Битва за место в финале Кубка Азии
  • 2.64
    •
  • 19:30
    • Сборная Японии стала первым финалистом Кубка Азии
  • 18:06
    • Неймар вряд ли сыграет с «Манчестер Юнайтед»
  • 17:49
    • Рой Кин вошел в тренерский штаб клуба Чемпионшипа
    «Динамо» М — «Динамо» Р Хоккей КХЛ. Разгром от «Амура», победы ЦСКА и московского «Динамо»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 29 января Вчера в 23:010
  • 17:10
    • «Интер» ведет переговоры с экс-тренером «Челси»
  • 16:06
    • Дэвис уведомил «Нью-Орлеан» о желании уйти
  • 14:20
    • «Андерлехт» заинтересовался нападающим «Рубина»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие