«Зенит» хлопнул дверью, а Карпин получил то, что хотел

«Зенит» разгромил «Ростов» на турнире «Кубок Фонбет Матч Премьер» (5:0), набрал первые 3 очка и занял третье место. победу питерцам принесли Далер Кузяев, Артем Дзюба, Олег Шатов и Денис Терентьев, который оформил дубль. «Ростов» с 1 очком финишировал четвертым.

«Зенит» без ряда игроков

Редактор «Спорта День за Днем» Кирилл Легков напоминает, что «Зенит» играл без нескольких футболистов:

На этот матч не были заявлены Эмануэль Маммана и Себастьян Дриусси. То ли они чем-то недовольны, то ли травмированы, то ли тренер дает им понять, что не видит их в основном составе. Также не играл в Катаре Александр Ерохин. Но он как раз один из самых востребованных игроков, если вспомнить первую часть сезона. Наверное, еще не готов«.

Нелогичный первый тайм и дубль "глубокого запасного" во втором

У "Зенита" есть трудности без Леандро Паредеса, Артем Дзюба наконец-то забил, а "Ростов" не сумел вернуться в игру, пишет автор "Спорт-Экспресса" Гоша Чернов:

"Семаку придется придумывать, как обходиться без Паредеса на постоянной основе, а не на временной. Этот турнир показал, что пока без аргентинца сине-бело-голубым в центре поля стало хуже. По игре 'Ростов' до перерыва смотрелся предпочтительнее. Правда, забил 'Зенит' — Кузяев получил отличный пас с другого фланга и пустил мяч мимо Абаева. Тот случай, когда на перерыв команды ушли при том счете, который не вытекал из логики событий.

В перерыве Семак и Карпин перетасовали составы, но, например, Дзюба остался на месте и наконец-то забил. Это первый гол форварда сборной России с 25 октября — тогда он отличился в матче Лиги Европы с 'Бордо'. Следом со штрафного поразил ворота дончан Шатов, хотя тут нужно отметить, что ошибся вышедший на замену вратарь Айдаров.

«Зенит» — «Ростов» ФК «Зенит»

'Ростов' в игру так и не вернулся. И вообще растворился на поле. Дебютировал за желто-синих Попов, однако и титулованный болгарин повлиять на события матча не смог.

А вот Семак, наверное, сам того не ведая, усилил атаку, когда на замену вышел глубокий запасной Терентьев — у защитника оказалось много неизрасходованной энергии, так что он постоянно подключался к атакам и разродился дублем. Так напоследок сделал 'Зенит' в Катаре пять".

Денис Терентьев Защитник «Зенита» Первые два матча мы сыграли не лучшим образом. В начале этой игры хорошо забил Далер. Игра перевернулась, дальше контролировали матч мы. В целом играли хорошо. Мы провели работу над ошибками после второго матча и решили, что нужно действовать агрессивнее. Поэтому и лучше получилась игра.

Возвращение Жиркова

Обозреватель "Чемпионата" Григорий Телингатер отмечает важную новость для "Зенита":

"Победа в товарищеском матче — это, конечно, замечательно, но для 'Зенита' есть новость поважнее. На поле вернулся Юрий Жирков. 35-летний ветеран занял свое привычное место на левом фланге. Последний раз он выходил на поле в матче против сборной Испании в 1/8 финала ЧМ-2018. Писали, что он может вообще закончить с футболом, но этого не случилось. А скоро должен еще и Нобоа вернуться…".

Юрий Жирков ФК «Зенит»

Свежие сборники и хорошая форма Шатова

Автор Sport24.ru Владимир Колос делает несколько выводов по игрокам "Зенита":

"Сборники выглядят более свежими. И Дзюба, и Кузяев, и Иванович, пропустившие большую часть летней предсезонки, смотрелись гораздо лучше, чем осенью. Даже под нагрузками.

«Зенит» — «Ростов» ФК «Зенит»

Постепенно вводится в основу молодой воспитанник 'Зенита' Леон Мусаев. И выглядит на фоне более звездных коллег он очень неплохо.

Олег Шатов приближается к своим лучшим кондициям. Конечно, пока рано делать выводы, но Олега в кои-то веки не беспокоят травмы. А на тренировках он и вовсе один из лучших. Если бы в 'Зените' велся рейтинг тренировочных голов, Шатов лидировал бы с большим отрывом".

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Я уже говорил, что выигрывать всегда приятно, а уверенно выигрывать — приятно вдвойне. Но нужно понимать, что эти матчи не носят официального статуса. Это пища для размышления тренерскому штабу и возможность почувствовать игровой ритм для футболистов, которым предстоит в ближайшее время сыграть в официальных матчах.

Последнее место "Ростова" не удивляет

Иван Долинин из Rusfootball.info убежден — по итогам турнира Валерий Карпин добился того, чего хотел:

"А что 'Ростов'? Получается так, что из его игр мы почерпнули следующую информацию. Во-первых, у Карпина нет двух полноценных составов. Обойма игроков у него достаточно ограничена. Но это не означает, что 'ростовчане' не способны бороться за высокие места. Они оказались не способны бороться на турнире, где каждый тайм играет разная команда. А в Премьер-Лиге этой весной они вполне могут продолжить свой путь к еврокубкам, ведь там на поле всегда будут выходить лучшие. Вопрос только в том, насколько хорошо будут отлажены их взаимодействия.

Во-вторых, мы поняли, что Карпин действительно не лукавил, когда говорил, что основная цель не победа, а получение необходимой игровой практики. В каждом матче у 'Ростова' в составе были именно те футболисты, которым нагрузка в виде тренировочной игры была больше необходима. То есть фактически Валерий Георгиевич выпускал не наиболее готовых игроков, а едва ли не наименее готовых. В этой связи, конечно, абсолютно не стоит удивляться тому, что 'Ростов' занял последнее место. Для него намного важнее, что он получил именно то, что хотел его главный тренер".

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» Первый тайм «Ростов» играл хорошо. Не реализовали моменты в первой половине встречи, а во втором тайме дали поиграть «Зениту». «Ростов» не скис. Начали реагировать на результат. Должны делать то, что тренировали. Делали то, что не нужно, и получили еще четыре.

Разгром поможет "Зениту"

Долинин также отмечает, что давление на "Зенит" теперь уменьшится:

"Разгромная победа над 'Ростовом' убавляет градус и изменяет тон разговоров о целесообразности участия 'Зенита' в кубке 'Матч Премьер'. Еще днем в понедельник многие рассуждали о том, что лучше бы команда Семака спокойно себе готовилась на традиционных сборах и не попадала под волну критики, которая неизбежно появляется после двух не самых удачных матчах, показанных на всю страну.

Сейчас же тезис о том, что участие в данном турнире позволяет добиться определенных целей и задач на первом этапе подготовки к весенней части сезона, выглядит более логичным и оправданным. Хотя все еще не покидает мысль, что приезд 'Зенита' в Катар больше связан все-таки с репутационной составляющей". 0