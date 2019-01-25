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    «Локомотив» по пенальти победил «Ростов»

    Кубок Матч Премьер Футбол России Локомотив Ростов
    Московский «Локомотив» в матче 2-го тура предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер» победил ФК «Ростов» — 1:1 (4:3 по пенальти).

    «Локомотив»
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    Счет в матче в начале второго тайма открыли «железнодорожники». На 47-й минуте Лысов от лицевой линии выполнил мягкую подачу на дальний угол вратарской, а Баринов шикарным ударом «ножницами» послал мяч в ворота «Ростова».

    Отыграться донскому клубу удалось на 56-й минуте. От правого фланга последовала подача Логашова на дальний угол вратарской «Локо», оттуда скидка Скопинцева прошла в центр на голову Кьяртанссону. Видар своим ударом не оставил шансов вратарю на спасение.

    В основное время счет не изменился и команды перешли к серии пенальти, где победа досталась «Локомотиву».

    Голкипер москвичей Антон Коченков отразил два удара, в то время как Илья Абаев справился лишь с одним.

    «Локомотив» набрал 5 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Ростов» с 1 баллом занимает 3-ю строчку.

    В следующем матче турнира подопечные Юрия Семина 29 января сыграют со «Спартаком», а команда Валерия Карпина днем ранее встретится с «Зенитом».

    Кубок Матч Премьер. 2-й тур
    «Ростов» — «Локомотив» — 1:1 д.в. (0:0, 1:1, 0:0). Пенальти — 3:4
    Голы: Баринов, 47 (0:1). Кьяртанссон, 56 (1:1)Серия пенальти: Эдер — 0:0 (вратарь). Сигурдарсон — 0:0 (вратарь). Жемалетдинов — 0:1. Еременко — 1:1. Баринов — 1:2. Скопинцев — 2:2. Тугарев — 2:3. Ионов — 3:3. Хеведес — 3:4. Хаджикадунич — 3:4 (вратарь)«Ростов»: Абаев, Ингасон (Плиев, 46), Сигурдссон (Хаджикадунич, 46), Новосельцев (Осинов, 68), Паршивлюк (Логашов, 46), Гацкан (Глебов, 46), Салетрос (Еременко, 60), Зуев (Трошечкин, 60), Щадин (Скопинцев, 46), Кьяртанссон, Шомуродов (Ионов, 69)«Локомотив»: Гильерме (Коченков, 46), Игнатьев (Михалик, 46. И.Лапшов, 88), Кверквелия (Идову, 46), Чорлука (Хеведес, 46), Рыбус (Лысов, 46), Фарфан (Миронов, 46), Денисов (Тарасов, 46), Крыховяк (Жемалетдинов, 46), Ал.Миранчук (Баринов, 46), Ант.Миранчук (Тугарев, 46), Смолов (Эдер, 46)
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