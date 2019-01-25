«Локомотив» по пенальти победил «Ростов»

Московскийв матче 2-го тура предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер» победил— 1:1 (4:3 по пенальти).

Счет в матче в начале второго тайма открыли «железнодорожники». На 47-й минуте Лысов от лицевой линии выполнил мягкую подачу на дальний угол вратарской, а Баринов шикарным ударом «ножницами» послал мяч в ворота «Ростова».

Отыграться донскому клубу удалось на 56-й минуте. От правого фланга последовала подача Логашова на дальний угол вратарской «Локо», оттуда скидка Скопинцева прошла в центр на голову Кьяртанссону. Видар своим ударом не оставил шансов вратарю на спасение.

В основное время счет не изменился и команды перешли к серии пенальти, где победа досталась «Локомотиву».

Голкипер москвичей Антон Коченков отразил два удара, в то время как Илья Абаев справился лишь с одним.

«Локомотив» набрал 5 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Ростов» с 1 баллом занимает 3-ю строчку.

В следующем матче турнира подопечные Юрия Семина 29 января сыграют со «Спартаком», а команда Валерия Карпина днем ранее встретится с «Зенитом».