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    Жардим может вернуться в «Монако»

    Трансферы Футбол Франции Лига 1 Монако Календарь Лиги 1
    Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может вновь возглавить команду, сообщает Mirror.

    Леонарду Жардим
    Леонарду Жардим
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    По данным источника, португальский специалист может вернуться на пост наставника монегасков в ближайшие 48 часов. Он сменит нынешнего наставника Тьерри Анри.

    Напомним, что 44-летний Жардим тренировал «Монако» с 2014 года. Под его руководством клуб становился чемпионом Франции в сезоне-2016/17. 11 октября прошлого года он был отправлен в отставку после серии неудовлетворительных результатов.

    В воскресенье, 20 января, «Монако» проиграл «Страсбуру» со счетом 1:5. После 21 матча Лиги 1 команда Анри занимает в таблице предпоследнее, 19-е место. 0

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