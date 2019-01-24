Жардим может вернуться в «Монако»

Бывший главный тренерможет вновь возглавить команду, сообщает Mirror.

По данным источника, португальский специалист может вернуться на пост наставника монегасков в ближайшие 48 часов. Он сменит нынешнего наставника Тьерри Анри.

Напомним, что 44-летний Жардим тренировал «Монако» с 2014 года. Под его руководством клуб становился чемпионом Франции в сезоне-2016/17. 11 октября прошлого года он был отправлен в отставку после серии неудовлетворительных результатов.

В воскресенье, 20 января, «Монако» проиграл «Страсбуру» со счетом 1:5. После 21 матча Лиги 1 команда Анри занимает в таблице предпоследнее, 19-е место. 0