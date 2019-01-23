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    «Уфа» сыграла вничью с «Вислой» на кипрском сборе

    Товарищеские матчи Футбол России Уфа
    «Уфа» провела товарищеский матч с польской «Вислой» (Плоцк) на сборе на Кипре. Игра завершилась вничью — 0:0.

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    Первую игру на кипрском сборе уфимцы также сыграли вничью — с софийским «Левски» (1:1).

    Первый матч в весенней части сезона РПЛ «Уфа» проведет 3 марта против московского «Динамо».

    Товарищеский матч
    «Уфа» (Россия) — «Висла» (Плоцк, Польша) — 0:0
    «Уфа»: Беленов, Аликин (Пуцко, 46), Сухов (Круговой, 46), Йокич (Дивеев, 46), Неделчару (Табидзе, 46), Никитин (Живоглядов, 46), Салатич (Засеев, 46), Алиев (Пауревич, 46), Безденежных (Тилль, 46), Игбун (Сысуев, 46), Бизяк (Кротов, 46)
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