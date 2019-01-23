«Уфа» сыграла вничью с «Вислой» на кипрском сборе

Фрагмент матча
ФК «Уфа»
Первую игру на кипрском сборе уфимцы также сыграли вничью — с софийским «Левски» (1:1).
Первый матч в весенней части сезона РПЛ «Уфа» проведет 3 марта против московского «Динамо».
Товарищеский матч
«Уфа» (Россия) — «Висла» (Плоцк, Польша) — 0:0
«Уфа»: Беленов, Аликин (Пуцко, 46), Сухов (Круговой, 46), Йокич (Дивеев, 46), Неделчару (Табидзе, 46), Никитин (Живоглядов, 46), Салатич (Засеев, 46), Алиев (Пауревич, 46), Безденежных (Тилль, 46), Игбун (Сысуев, 46), Бизяк (Кротов, 46)