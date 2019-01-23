«Уфа» сыграла вничью с «Вислой» на кипрском сборе

провела товарищеский матч с польскойна сборе на Кипре. Игра завершилась вничью — 0:0.

Первую игру на кипрском сборе уфимцы также сыграли вничью — с софийским «Левски» (1:1).

Первый матч в весенней части сезона РПЛ «Уфа» проведет 3 марта против московского «Динамо».