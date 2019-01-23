«Интер» выставил на трансфер финалиста ЧМ-2018

выставил хорватского полузащитникана трансфер и готов расстаться с футболистом в зимнее трансферное окно при наличии достойного предложения, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, «нерадзурри» устроит предложение в размере порядка 40 миллионов евро. По информации Gazzetta dello Sport, хорватом интересуются мадридский «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

Действующий контракт 29-летнего Перишича с миланским клубом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 25 поединков за «Интер», отличившись тремя голами и пятью ассистами.

Напомним, что в составе сборной Хорватии Перишич дошел до финала ЧМ-2018, где хорваты проиграли французам (2:4). 0