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    Поиски самолёта с Салой приостановлены

    Происшествия Между тем Кардифф Сити Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Полиция острова Гернси сообщила о приостановке поисковых работ пропавшего самолета, на борту которого находился аргентинский нападающий «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.

    Эмилиано Сала
    Эмилиано Сала
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    Напомним, что 28-летний аргентинец, перешедший из «Нанта» в «Кардифф Сити» три дня назад за 20 миллионов евро, 21 января вечером должен был прилететь из Нанта в Кардифф. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла Маншем.

    «Поисково-спасательные работы приостановлены, так как солнце уже зашло. Текущий план — возобновить поиски завтра на рассвете.

    В ходе 15-часового поиска, в котором использовались многочисленные воздушные и морские активы Нормандских островов, Великобритании и Франции, в воде было обнаружено несколько плавучих объектов. Мы не смогли подтвердить, относятся ли какие-либо из них к пропавшему самолёту.

    Мы не нашли никаких признаков самолёта. Если они действительно приземлились на воде, шансы на выживание на этом этапе, к сожалению, невелики», — говорится в твиттере полиции Гернси. 0

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