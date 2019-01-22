Поиски самолёта с Салой приостановлены

Напомним, что 28-летний аргентинец, перешедший из «Нанта» в «Кардифф Сити» три дня назад за 20 миллионов евро, 21 января вечером должен был прилететь из Нанта в Кардифф. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла Маншем.
«Поисково-спасательные работы приостановлены, так как солнце уже зашло. Текущий план — возобновить поиски завтра на рассвете.
В ходе 15-часового поиска, в котором использовались многочисленные воздушные и морские активы Нормандских островов, Великобритании и Франции, в воде было обнаружено несколько плавучих объектов. Мы не смогли подтвердить, относятся ли какие-либо из них к пропавшему самолёту.
Мы не нашли никаких признаков самолёта. Если они действительно приземлились на воде, шансы на выживание на этом этапе, к сожалению, невелики», — говорится в твиттере полиции Гернси. 0