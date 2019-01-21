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    Боатенг объявил о переходе в «Барселону»

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    Полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг в ближайшее время станет игроком «Барселоны», сообщает Sky Sports.

    Кевин-Принс Боатенг
    Кевин-Принс Боатенг
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    По информации издания, Боатенг уже попрощался с товарищами по итальянской команде, сообщив им о переходе.

    «Я знаю, что вам не понравится то, что я скажу, но мне предоставили шанс всей жизни, поэтому я перейду в "Барселону". Настало время попрощаться с вами», — сказал Боатенг.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» арендует у «Сассуоло» 31-летнего полузащитника с возможностью выкупить права на игрока летом.

    В текущем сезоне Боатенг провел 15 матчей за «Сассуоло», в которых забил пять мячей.

    В своей карьере футболист играл за «Айнтрахт», «Лас-Пальмас», «Милан», «Шальке», «Портсмут», «Тоттенхэм», дортмундскую «Боруссию» и «Герту». 0

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