Боатенг объявил о переходе в «Барселону»

Кевин-Принс Боатенг
skysports.com
По информации издания, Боатенг уже попрощался с товарищами по итальянской команде, сообщив им о переходе.
«Я знаю, что вам не понравится то, что я скажу, но мне предоставили шанс всей жизни, поэтому я перейду в "Барселону". Настало время попрощаться с вами», — сказал Боатенг.
Ранее сообщалось, что «Барселона» арендует у «Сассуоло» 31-летнего полузащитника с возможностью выкупить права на игрока летом.
В текущем сезоне Боатенг провел 15 матчей за «Сассуоло», в которых забил пять мячей.
В своей карьере футболист играл за «Айнтрахт», «Лас-Пальмас», «Милан», «Шальке», «Портсмут», «Тоттенхэм», дортмундскую «Боруссию» и «Герту». 0