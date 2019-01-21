Боатенг объявил о переходе в «Барселону»

Полузащитник «Сассуоло»в ближайшее время станет игроком, сообщает Sky Sports

По информации издания, Боатенг уже попрощался с товарищами по итальянской команде, сообщив им о переходе.

«Я знаю, что вам не понравится то, что я скажу, но мне предоставили шанс всей жизни, поэтому я перейду в "Барселону". Настало время попрощаться с вами», — сказал Боатенг.

Ранее сообщалось, что «Барселона» арендует у «Сассуоло» 31-летнего полузащитника с возможностью выкупить права на игрока летом.

В текущем сезоне Боатенг провел 15 матчей за «Сассуоло», в которых забил пять мячей.

В своей карьере футболист играл за «Айнтрахт», «Лас-Пальмас», «Милан», «Шальке», «Портсмут», «Тоттенхэм», дортмундскую «Боруссию» и «Герту». 0