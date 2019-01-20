«Тоттенхэм» вырвал волевую победу у «Фулхэма»

Лондонскийодержал гостевую победу над(2:1) в матче 23-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче был открыт благодаря автоголу — на 17-й минуте нападающий «шпор» Фернандо Льоренте срезал мяч в свои ворота.

На 51-й минуте Деле Алли сравнял счет, а на третьей компенсированной минуте Гарри Уинкс принес победу «Тоттенхэму».

«Тоттенхэм» набрал 51 очко и расположился на 3-м месте в турнирной таблице. «Фулхэм» с 14 баллами занимает предпоследнюю строчку.