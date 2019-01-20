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    «Тоттенхэм» вырвал волевую победу у «Фулхэма»

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    Лондонский «Тоттенхэм» одержал гостевую победу над «Фулхэмом» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата Англии.

    «Тоттенхэм»
    «Тоттенхэм»
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    Счет в матче был открыт благодаря автоголу — на 17-й минуте нападающий «шпор» Фернандо Льоренте срезал мяч в свои ворота.

    На 51-й минуте Деле Алли сравнял счет, а на третьей компенсированной минуте Гарри Уинкс принес победу «Тоттенхэму».

    «Тоттенхэм» набрал 51 очко и расположился на 3-м месте в турнирной таблице. «Фулхэм» с 14 баллами занимает предпоследнюю строчку.

    АПЛ. 23-й тур
    «Фулхэм» — «Тоттенхэм Хотспур» — 1:2 (1:0)
    Голы: Льоренте, 17 — в свои ворота (1:0). Алли, 51 (1:1). Уинкс, 90+3 (1:2)«Фулхэм»: Рико, Одуа, Рим, Чемберс, Кристи, Ле Маршан, Брайан, Сери (Сиссе, 81), Бабел (Сессеньон, 55), Шюррле (Кебано, 72), Митрович«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Санчес, Эриксен, Уинкс, Алли (Нкуду, 86), Льоренте, Ламела (Дайер, 79)Предупреждения: Митрович, 74. Санчес, 74. Сери, 75. Роуз, 79. Алдервейрелд, 90+4
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