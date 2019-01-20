«Галатасарай» хочет приобрести форварда «Спартака»

Турецкийзаинтересован в услугах нападающего московского «Спартака», сообщает Fanatik.

В услугах игрока заинтересован главный тренер «львов» Фатих Терим. По информации источника, российский и турецкий клубы уже начали переговоры по возможному переходу.

«Спартак» хочет получить за 31-летнего бразильского футболиста 8 млн евро, а «Галатасарай» пытается скинуть цену до 5 млн.

Адриано выступает за «Спартак» с 2017 года. В этом сезоне он провёл 14 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 4 гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» также заинтересован в услугах португальского нападающего «Локомотива» Антонио Эдера. 0