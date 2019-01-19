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    «МЮ» обыграл «Брайтон», одержав шестую подряд победу в АПЛ

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Брайтон энд Хоув Альбион Календарь АПЛ
    В матче 23-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» со счетом 2:1.

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    В составе манкунианцев отличились Поль Погба (27-я минута, пен.) и Маркус Рашфорд (42).

    За гостей гол забил Паскаль Гросс (72).

    «Манчестер Юнайтед», набрав 44 очка, поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» занимает 13-е место — 26 очков.

    Это седьмая победа «МЮ» в семи играх под руководством Уле Гуннара Сульшера. Норвежец принял команду после отставки Жозе Моуринью.

    В следующем туре «Манчестер Юнайтед» дома примет «Бернли», а «Брайтон» на выезде сыграет с «Фулхэмом».

    АПЛ. 23-й тур
    «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» — 2:1 (2:0)
    Голы: Погба, 27 — с пенальти (1:0). Рэшфорд, 42 (2:0). Гросс, 72 (2:1)«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Джоунс, Линделеф, Далот, Янг, Эррера, Погба, Матич, Марсьяль (Лукаку, 82), Лингард (Мата, 75), Рэшфорд (Дармиан, 90+4)«Брайтон»: Баттон, Бонг, Даффи, Монтойя, Данк, Гросс (Каяль, 82), Преппер, Стивенс, Марч (Кноккарт, 60), Локадиа, Маррей (Андоне, 60)Предупреждение: Рэшфорд, 90+3
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