«МЮ» обыграл «Брайтон», одержав шестую подряд победу в АПЛ

Фрагмент матча
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В составе манкунианцев отличились Поль Погба (27-я минута, пен.) и Маркус Рашфорд (42).
За гостей гол забил Паскаль Гросс (72).
«Манчестер Юнайтед», набрав 44 очка, поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» занимает 13-е место — 26 очков.
Это седьмая победа «МЮ» в семи играх под руководством Уле Гуннара Сульшера. Норвежец принял команду после отставки Жозе Моуринью.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» дома примет «Бернли», а «Брайтон» на выезде сыграет с «Фулхэмом».
АПЛ. 23-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» — 2:1 (2:0)
Голы: Погба, 27 — с пенальти (1:0). Рэшфорд, 42 (2:0). Гросс, 72 (2:1)«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Джоунс, Линделеф, Далот, Янг, Эррера, Погба, Матич, Марсьяль (Лукаку, 82), Лингард (Мата, 75), Рэшфорд (Дармиан, 90+4)«Брайтон»: Баттон, Бонг, Даффи, Монтойя, Данк, Гросс (Каяль, 82), Преппер, Стивенс, Марч (Кноккарт, 60), Локадиа, Маррей (Андоне, 60)Предупреждение: Рэшфорд, 90+3