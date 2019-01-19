«МЮ» обыграл «Брайтон», одержав шестую подряд победу в АПЛ

В матче 23-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:1.

Фрагмент матча twitter.com/ManUtd 1000 Фрибет для всех Забрать!

В составе манкунианцев отличились Поль Погба (27-я минута, пен.) и Маркус Рашфорд (42).

За гостей гол забил Паскаль Гросс (72).

«Манчестер Юнайтед», набрав 44 очка, поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» занимает 13-е место — 26 очков.

Это седьмая победа «МЮ» в семи играх под руководством Уле Гуннара Сульшера. Норвежец принял команду после отставки Жозе Моуринью.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» дома примет «Бернли», а «Брайтон» на выезде сыграет с «Фулхэмом».