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    Полузащитник «Тоттенхэма» перешел в «Гуанчжоу Фули»

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    «Тоттенхэм» на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Муссы Дембеле в «Гуанчжоу Фули».

    Мусса Дембеле
    Мусса Дембеле
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    Контракт бельгийца со «шпорами» истекал летом, поэтому лондонцы приняли решение отпустить его в Китай.

    Ранее сообщалось, что Дембеле близок к переходу в «Бэйцзинь Гоань» за 12 миллионов евро, но в итоге от этого варианта продолжения карьеры он отказался.

    По информации издания Het Laatste Nieuws, в новом клубе 31-летний футболист по условиям контракта будет получать 10 миллионов евро в год.

    Дембеле перешел в «Тоттенхэм» из «Фулхэма» летом 2012 года. В нынешнем сезоне он принял участие в десяти матчах в чемпионате Англии, в которых результативными действиями не отметился. 0

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