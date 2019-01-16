«Спартак» одержал крупную победу в товарищеском матче

Московскийпровел контрольный матч в рамках тренировочного сбора в ОАЭ.

Подопечные Олега Кононова обыграли ташкентский «Локомотив» — 5:2.

Голами у «Спартака» отметились Александр Ташаев, Леонид Миронов, который реализовал пенальти, Луис Адриано, Лоренсо Мельгарехо и Максим Глушенков.

Отметим, что в этом матче в составе «красно-белых» дебютировал бразилец Айртон, который вышел на замену во втором тайме.