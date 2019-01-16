«Спартак» одержал крупную победу в товарищеском матче

Игроки «Спартака»
«Спартак»
Подопечные Олега Кононова обыграли ташкентский «Локомотив» — 5:2.
Голами у «Спартака» отметились Александр Ташаев, Леонид Миронов, который реализовал пенальти, Луис Адриано, Лоренсо Мельгарехо и Максим Глушенков.
Отметим, что в этом матче в составе «красно-белых» дебютировал бразилец Айртон, который вышел на замену во втором тайме.
Товарищеский матч
«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Ташкент) — 5:2 (3:2)
Голы: Ташаев, 7 (1:0). Искандеров, 9 (1:1). Абдухоликов, 13 (1:2). Миронов, 19 — с пенальти (2:2). Луиз Адриану, 32 (3:2). Мельгарехо, 52 (4:2). Глушенков, 82 (5:2)«Спартак»: Селихов (Максименко, 46), Рассказов (Маслов, 60), Джикия (Кутепов, 46), Миронов (Гапонов, 46), Комбаров (Айртон Лукас, 46), Гулиев (Зобнин, 60), Игнатов (Мельгарехо, 46), Ташаев (Умяров, 46), Ломовицкий (Педро Роша, 46), Ханни (Глушенков, 46), Луиз Адриану (Мелкадзе, 46)