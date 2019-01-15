«Реал Сосьедад» победил «Эспаньол»

В матче 19-го тура чемпионата Испанииодержал домашнюю победу надсо счетом 3:2.

В составе победителей встречи дубль оформил Виллиан Хосе (8-я, 63-я минуты), еще один гол забил Микель Мерино (3-я минута).

За гостей отличился Налдо (32), а также мяч в свои ворота отправил защитник хозяев поля Диего Льоренте (45+1).

«Реал Сосьедад» с 25 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Эспаньол» расположился на 10-й строчке, имея в активе 24 очка.

В следующем туре команда из Сан-Себастьяна 20 января на выезде сыграет с «Райо Вальекано», а каталонцы на следующий день встретятся с «Эйбаром». 0