«Реал Сосьедад» победил «Эспаньол»

«Реал Сосьедад»
twitter.com/RealSociedad/
В составе победителей встречи дубль оформил Виллиан Хосе (8-я, 63-я минуты), еще один гол забил Микель Мерино (3-я минута).
За гостей отличился Налдо (32), а также мяч в свои ворота отправил защитник хозяев поля Диего Льоренте (45+1).
«Реал Сосьедад» с 25 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Эспаньол» расположился на 10-й строчке, имея в активе 24 очка.
В следующем туре команда из Сан-Себастьяна 20 января на выезде сыграет с «Райо Вальекано», а каталонцы на следующий день встретятся с «Эйбаром». 0