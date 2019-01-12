«Лацио» разгромил «Новару» в Кубке Италии

Римскийодержал домашнюю победу над(4:1) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Дублем в составе победителей отличился Чиро Иммобиле, поразивший ворота гостей на 20-й и 35-й минуте.

Еще по голу забили Луис Альберто на 12-й минуте и Сергей Милинкович-Савич в добавленное к первому тайму время.

За «Новару» гол на 49-й минуте забил Умберто Эузепи, реализовавший пенальти.

В четвертьфинале римляне сыграют с победителем матча «Интер» — «Беневенто».