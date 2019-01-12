«Лацио» разгромил «Новару» в Кубке Италии

«Лацио»
twitter.com/OfficialSSLazio
Дублем в составе победителей отличился Чиро Иммобиле, поразивший ворота гостей на 20-й и 35-й минуте.
Еще по голу забили Луис Альберто на 12-й минуте и Сергей Милинкович-Савич в добавленное к первому тайму время.
За «Новару» гол на 49-й минуте забил Умберто Эузепи, реализовавший пенальти.
В четвертьфинале римляне сыграют с победителем матча «Интер» — «Беневенто».
Кубок Италии. 1/8 финала
«Лацио» — «Новара» — 4:1 (4:0)
Голы: Луис Альберто, 12 (1:0). Иммобиле, 20 (2:0). Иммобиле, 35 (3:0). Милинкович-Савич, 45+3 (4:0). Эузепи, 49 — с пенальти (4:1)Нереализованный пенальти: Иммобиле, 20 (вратарь)«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Лукаку (Дурмиси, 62), Баштуш, Марушич (Педру Нету, 77), Луис Фелипе, Лукас, Луис Альберто (Бериша, 63), Милинкович-Савич, Кайседо, Иммобиле