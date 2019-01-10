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    Полиция выдала ордер на забор образца ДНК Роналду по делу об изнасиловании

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    Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК у португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    Как сообщает The Wall Street Journal, полицейские обнаружили образцы генетического материала на платье Кэтрин Майорги, обвиняющей португальского нападающего в изнасиловании, и намерены выяснить, совпадают ли они с ДНК Роналду.

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  • 06/10/2018

    • Напомним, что в сентябре 2018 года немецкая газета Spiegel опубликовала статью, в которой утверждается, что Роналду, находясь в 2009 году на отдыхе в Лас-Вегасе, в своем гостиничном номере изнасиловал американскую модель Кэтрин Майоргу, с которой затем было заключено соглашение о внесудебном урегулировании конфликта.

    По данным издания, португалец откупился от жертвы, заплатив 375 тысяч долларов, но, поскольку, адвокаты Роналду сами не выполнили условия соглашения, Майорга рассказал прессе, что подверглась насилию и готовится судиться с футболистом.

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    • Ранее бывшая девушка футболиста Жасмин Леннард заявила, что готова помочь следствию в отношении футболиста, обвиняемого в изнасиловании.

    По словам Леннард, у нее есть доказательства неадекватного поведения Криштиану. 0

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