Полиция выдала ордер на забор образца ДНК Роналду по делу об изнасиловании

Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК у португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Как сообщает The Wall Street Journal, полицейские обнаружили образцы генетического материала на платье Кэтрин Майорги, обвиняющей португальского нападающего в изнасиловании, и намерены выяснить, совпадают ли они с ДНК Роналду.

Напомним, что в сентябре 2018 года немецкая газета Spiegel опубликовала статью, в которой утверждается, что Роналду, находясь в 2009 году на отдыхе в Лас-Вегасе, в своем гостиничном номере изнасиловал американскую модель Кэтрин Майоргу, с которой затем было заключено соглашение о внесудебном урегулировании конфликта.

По данным издания, португалец откупился от жертвы, заплатив 375 тысяч долларов, но, поскольку, адвокаты Роналду сами не выполнили условия соглашения, Майорга рассказал прессе, что подверглась насилию и готовится судиться с футболистом.

Ранее бывшая девушка футболиста Жасмин Леннард заявила, что готова помочь следствию в отношении футболиста, обвиняемого в изнасиловании.

По словам Леннард, у нее есть доказательства неадекватного поведения Криштиану. 0