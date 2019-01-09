Бывшая девушка Роналду хочет посадить его за изнасилование

Звезда британского шоу «Большой брат», являющаяся бывшей девушкой нападающего «Ювентуса», готова помочь следствию в отношении футболиста, обвиняемого в изнасиловании.

Криштиану Роналду thesun.co.uk 1000 Фрибет для всех Забрать!

Напомним, что в сентябре 2018 года немецкая газета Spiegel опубликовала статью, в которой утверждается, что Роналду, находясь в 2009 году на отдыхе в Лас-Вегасе, в своем гостиничном номере изнасиловал американскую модель Кэтрин Майоргу, с которой затем было заключено соглашение о внесудебном урегулировании конфликта.

По данным издания, португалец откупился от жертвы, заплатив 375 тысяч долларов, но, поскольку, адвокаты Роналду сами не выполнили условия соглашения, Майорга рассказал прессе, что подверглась насилию и готовится судиться с футболистом.

33-летняя Леннард, которая встречалась с Роналду десять лет назад, в своем твиттере заявила, что намерена помочь Кэтрин Майорге посадить португальца. По словам Леннард, у нее есть доказательства неадекватного поведения Криштиану.

«После долгих раздумий я решила предложить Кэтрин Майорге и ее адвокатам свою помощь в деле об изнасиловании. У меня есть информация, которая поможет в этом деле.

Никто даже не догадывается, какой он на самом деле. Если бы вы знали хотя бы половину, вы бы испугались. Я больше не могу сидеть и смотреть, как он врет.

Такие люди верят в свою неприкосновенность из-за своей звездности. То, как он себя ведет после прозвучавших обвинений, причиняет мне физическую боль. Он облачается в костюм супермена и не проявляет никакой чуткости в отношении жертвы и других людей.

У меня были отношения с ним десять лет назад, и последние полтора года мы регулярно контактировали. У меня есть сообщения и записи, которые помогут Кэтрин и ее команде показать его истинную натуру.

Есть сотни сообщений, в которых он смеется над тем, как он психологически издевается над матерью своего ребенка и относится к ней как к дерьму. Истории сексуальных завоеваний, похожие на историю Майорги. Беседы наедине, когда он признается и рассказывает, что имеет серьезные психические проблемы. Вся неправда о его детях и их матерях. Он тиран и лжец. Вся его жизнь — ложь. Чертов психопат.

Поступали угрозы в отношении меня и моей семьи. Я знаю, что есть задание вытащить грязь про меня и моих детей. Я знаю, что он нанял сыщиков, чтобы следить за мной. От одного младшего сотрудника с длинным языком из офиса его адвокатов я случайно узнала, что он платит большие деньги, чтобы за мной следили.

Мне сказали, что если я буду с кем-то встречаться или покину свой дом, то меня украдут, разрежут и выбросят в реку. У меня есть доказательства. Он психопат.

Никто бы не поверил мне, если бы у меня не было доказательств, но, к счастью, их у меня предостаточно», — цитирует Леннард Sport24. 0