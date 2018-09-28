Адвокаты Роналду отрицают обвинения в изнасиловании

Адвокаты, представляющие нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии, выступили с официальным заявлением, относительно обвинений в изнасиловании, озвученных в адрес футболиста, сообщает The Telegraph

Напомним, что 34-летнаяя американка Кэтрин Майорга обратилась в суд с заявлением на форварда, обвиняя Роналду в изнасиловании.

Инцидент произошел в 2009 году в гостиничном номере в Лас-Вегасе. В то время Роналду находился в отпуске в Америке со своим двоюродным братом и шурином.

Майорга сказала Der Spiegel, что весь вечер общалась с Криштиану, прежде чем он изнасиловал ее в отеле. После предполагаемого инцидента она заявила, что Роналду упал на колени и сказал, что он «на 99% хороший парень», которого подвел «один процент». Позже португалец заплатил ей 375 000 долларов в качестве внесудебного урегулирования.

Роналду отрицает обвинения, которые впервые появились на веб-сайте Football Leaks в апреле 2017 года, и настаивает на том, что секс был по обоюдному согласию.

Адвокатская контора Schertz Bergmann Rechtsanwälte, представляющая игрока, выступила 28 сентября с заявлением, категорически отвергающим претензии.

Адвокаты назвали расследование Der Spiegel «откровенно незаконным» и заявили, что они выдвинут ответный иск за причинение морального ущерба «в размере, соответствующем серьезности нарушения, которое, вероятно, является одним из самых серьезные нарушений прав личности в последние годы». 0