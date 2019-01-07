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    Аленичев взял бы Глушакова в аренду

    Енисей Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев заявил, что взял бы в аренду полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

    Дмитрий Аленичев
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    «Взял бы Глушакова в аренду? Да, конечно», — сказал Аленичев «Спорт-Экспрессу».

    «Конечно, нашел бы с ним общий язык. Это игрок, который однозначно "Енисею" помог бы», — добавил тренер.

    Также Аленичев прокомментировал то, что экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера отправлял Глушакова в дубль из-за «лайка» в соцсети.

    «Конечно, не смог бы отправить футболиста в дубль за "лайк". Честно говоря, ничего в этом не понимаю — Инстаграм, Твиттер, лайки и так далее... Для меня это темное дело. Думаю, в случае с Глушаковым имелся другой повод, а "лайк" стал только предлогом», — сказал наставник «Енисея».

    Напомним, после семнадцати туров «Енисей», набрав 10 очков, занимает в РПЛ последнее место. 0

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