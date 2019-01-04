Марадона продолжит тренировать «Дорадос»

продолжит тренировать мексиканский

Об этом сообщил агент аргентинца Матиас Морла.

«Диего Марадона останется в "Дорадосе" и будет работать в клубе весь предстоящий сезон. После стандартного медицинского осмотра в Аргентине он вернется к работе», — написал Морла в Twitter.

Отметим, что 26 декабря Марадона должен был приступить к предсезонной подготовке с «Дорадом», однако пока не явился в расположение клуба. Тренировочным процессом в это время руководит специалист под физподготовке.

Напомним, 58-летний Марадона возглавил «Дорадос» в сентябре этого года. 0