Марадона продолжит тренировать «Дорадос»

Диего Марадона
twitter.com/dorados
Об этом сообщил агент аргентинца Матиас Морла.
«Диего Марадона останется в "Дорадосе" и будет работать в клубе весь предстоящий сезон. После стандартного медицинского осмотра в Аргентине он вернется к работе», — написал Морла в Twitter.
Отметим, что 26 декабря Марадона должен был приступить к предсезонной подготовке с «Дорадом», однако пока не явился в расположение клуба. Тренировочным процессом в это время руководит специалист под физподготовке.
Напомним, 58-летний Марадона возглавил «Дорадос» в сентябре этого года. 0