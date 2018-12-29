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    Экс-спортивный директор «Локо» может занять аналогичную должность в «МЮ»

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    Спортивным директором «Манчестер Юнайтед» может стать Эрик Штоффельсхаус, сообщает Goal.

    Эрик Штоффельсхаус
    Эрик Штоффельсхаус
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    По информации источника, 48-летний немецкий специалист провел очередной раунд переговоров с руководством английского клуба. Ожидается, что в ближайшее время Штоффельсхаус будет утвержден в должности.

    Напомним, накануне немец ушел с поста спортивного директора московского «Локомотива». 48-летний Штоффельсхаус работал в российском клубе с января 2017 года.

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    • Ранее Штоффельсхаус работал в системе «Шальке» в качестве тренера и функционера, а также был техническим директором федерации футбола города Йорк (Канада). 0

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