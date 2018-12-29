Экс-спортивный директор «Локо» может занять аналогичную должность в «МЮ»

Спортивным директоромможет стать, сообщает Goal.

По информации источника, 48-летний немецкий специалист провел очередной раунд переговоров с руководством английского клуба. Ожидается, что в ближайшее время Штоффельсхаус будет утвержден в должности.

Напомним, накануне немец ушел с поста спортивного директора московского «Локомотива». 48-летний Штоффельсхаус работал в российском клубе с января 2017 года.

Ранее Штоффельсхаус работал в системе «Шальке» в качестве тренера и функционера, а также был техническим директором федерации футбола города Йорк (Канада). 0