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    Спортивный директор «Локомотива» покинул свой пост

    Футбол России Локомотив
    Спортивный директор московского «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус объявил об уходе из клуба.

    Эрик Штоффельсхаус
    Эрик Штоффельсхаус
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    «После двух замечательных лет в Москве я решил, что настало время для чего-то нового в моей жизни, — поэтому я снимаю с себя обязанности спортивного директора "Локомотива". Но не без слов благодарности, спасибо за время, которое я всегда буду вспоминать с теплотой как в спортивном, так и в бытовом плане.

    Праздновать вместе с этой командой победу в Кубке России и долгожданный третий титул чемпиона — это было нечто особенное. И ясно одно: я ухожу как спортивный директор, но остаюсь ярым поклонником этого замечательного клуба», — написал Штоффельсхаус в своем Instagram.

    Также, по всей видимости, генеральный директор «Локо» Илья Геркус, его заместитель Федор Лунов и руководитель отдела кадров Мария Грачева покинут клуб. 0

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