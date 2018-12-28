Спортивный директор «Локомотива» покинул свой пост

Спортивный директор московскогообъявил об уходе из клуба.

«После двух замечательных лет в Москве я решил, что настало время для чего-то нового в моей жизни, — поэтому я снимаю с себя обязанности спортивного директора "Локомотива". Но не без слов благодарности, спасибо за время, которое я всегда буду вспоминать с теплотой как в спортивном, так и в бытовом плане.

Праздновать вместе с этой командой победу в Кубке России и долгожданный третий титул чемпиона — это было нечто особенное. И ясно одно: я ухожу как спортивный директор, но остаюсь ярым поклонником этого замечательного клуба», — написал Штоффельсхаус в своем Instagram.

Также, по всей видимости, генеральный директор «Локо» Илья Геркус, его заместитель Федор Лунов и руководитель отдела кадров Мария Грачева покинут клуб. 0