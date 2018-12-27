Саутгемптон — Вест Хэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (27.12.2018)

Составы команд:
«Саутгемптон»: Alex McCarthy, Майя Йосида, J.Vestergaard, Дэнни Ингс, Ориоль Ромеу, Stuart Armstrong, Марио Лемина, Натан Редмонд, Мэтт Таргетт, Jan Bednarek, Yann Valery.
«Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Фелипе Андерсон, Роберт Снодграсс, Pedro Obiang, Angelo Ogbonna, Issa Diop, Lucas Perez, Майкл Антонио, Declan Rice, Grady Diangana.
Предыдущий матч соперников: «Вест Хэм» — «Саутгемптон» 3:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.