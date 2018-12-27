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    «Саутгемптон» — «Вест Хэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Саутгемптон — Вест Хэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (27.12.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Саутгемптон Вест Хэм Календарь АПЛ
    В 22:45 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Саутгемптон» — «Вест Хэм».

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    Составы команд:

    «Саутгемптон»: Alex McCarthy, Майя Йосида, J.Vestergaard, Дэнни Ингс, Ориоль Ромеу, Stuart Armstrong, Марио Лемина, Натан Редмонд, Мэтт Таргетт, Jan Bednarek, Yann Valery.

    «Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Фелипе Андерсон, Роберт Снодграсс, Pedro Obiang, Angelo Ogbonna, Issa Diop, Lucas Perez, Майкл Антонио, Declan Rice, Grady Diangana.

    Предыдущий матч соперников: «Вест Хэм» — «Саутгемптон» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.

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