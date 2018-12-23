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    Ковач: В последних матчах команда играет очень хорошо

    Бавария Айнтрахт Франкфурт Футбол Германии Бундеслига Календарь Бундеслиги
    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал победу над «Айнтрахтом» в матче 17-го тура чемпионата Германии (3:0).

    Нико Ковач
    Нико Ковач
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    «Команда показала отличную игру, если не считать первые 20 минут поединка. Сначала нам не всегда удавалось остановить контратаки соперника, мы несколько раз ошиблись. Тем не менее, далее все пошло по нашему плану.

    Команда удачно перепасовывалась и полностью контролировала ситуацию на поле. Соперник пытался прессинговать, но ничего н получалось. В последнее время мы играем очень хорошо», — цитирует Ковача пресс-служба клуба.

    «Бавария» набрала 36 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. «Айнтрахт» с 27 баллами располагается на 5-й строчке. 0

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