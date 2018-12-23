Ковач: В последних матчах команда играет очень хорошо

Главный тренерпрокомментировал победу надв матче 17-го тура чемпионата Германии (3:0).

Нико Ковач Bild 100% Высокие коэффициенты Играть!

«Команда показала отличную игру, если не считать первые 20 минут поединка. Сначала нам не всегда удавалось остановить контратаки соперника, мы несколько раз ошиблись. Тем не менее, далее все пошло по нашему плану.

Команда удачно перепасовывалась и полностью контролировала ситуацию на поле. Соперник пытался прессинговать, но ничего н получалось. В последнее время мы играем очень хорошо», — цитирует Ковача пресс-служба клуба.

«Бавария» набрала 36 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. «Айнтрахт» с 27 баллами располагается на 5-й строчке. 0