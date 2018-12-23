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    Гол Манджукича принес «Ювентусу» победу над «Ромой»

    Серия A Футбол Италии Рома Ювентус Календарь Серии А
    Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над римской «Ромой» (2:0) в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.

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    Единственный мяч был забит на 35-й минуте. Бентанкур выиграл борьбу на правом фланге атаки, после чего Де Шильо исполнил подачу на дальнюю штангу, где Марио Манджукич продавил Сантона и ударом головой с близкой дистанции отправил мяч в сетку ворот.

    «Ювентус», не знающий поражений в серии А, одержал восьмую победу кряду и с 49 очками лидирует в турнирной таблице, а «Рома» расположилась на десятой строчке, имея в активе 24 очка.

    В следующем туре «Старая синьора» 26 декабря на выезде сыграет с «Аталантой», а римляне в тот же день примут «Сассуоло». 0

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