Гол Манджукича принес «Ювентусу» победу над «Ромой»

Туринскийодержал домашнюю победу над римской(2:0) в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.

Единственный мяч был забит на 35-й минуте. Бентанкур выиграл борьбу на правом фланге атаки, после чего Де Шильо исполнил подачу на дальнюю штангу, где Марио Манджукич продавил Сантона и ударом головой с близкой дистанции отправил мяч в сетку ворот.

«Ювентус», не знающий поражений в серии А, одержал восьмую победу кряду и с 49 очками лидирует в турнирной таблице, а «Рома» расположилась на десятой строчке, имея в активе 24 очка.

В следующем туре «Старая синьора» 26 декабря на выезде сыграет с «Аталантой», а римляне в тот же день примут «Сассуоло». 0