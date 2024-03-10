В рамках 28-го тура чемпионата Италии 10 марта пройдет матч «Лечче» — «Верона». Начало — 14:30 (мск). «Лечче» — «Верона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лечче»

Турнирное положение: «Лечче» в нынешнем сезоне сражается за выживание. Сейчас команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Лечче» лишь на 2 зачетных балла опережает трио аутсайдеров. Да и обороняется команда ужасно: 44 пропущенных мяча.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один балл. «Лечче» расписал мировую с «Фрозиноне» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лечче» победил всего один раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 13.

Сериал без побед продолжается уже 4 матча подряд. Да и вообще, выглядит «Лечче» нынче не столь выгодно.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на Серию А

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Лечче» выглядит не столь уверенно. Да и выиграла команда всего 5 раз в чемпионате.

Матчи против «Вероны» для команды исторически складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков «Лечче» проиграл четырежды.

При этом «Лечче» последний победил веронцев еще 5 лет назад. Да и мотивация оторваться от опасной зоны у команды огромная.

«Верона»

Турнирное положение: «Верона» в нынешнем сезоне отчаянно сражается за выживание. На текущий момент команда пребывает на 17 строчке таблицы.

Причем «Верона» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. Да и забивает команда с огромной натугой — всего 24 гола.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла трудовые три очка. «Верона» дома переиграла «Сассуоло» (1:0).

До того команда не побеждала полтора месяца. Зато веронцы успели пощипать на очки «Ювентус» (2:2).

К тому же команда выигрывает уж слишком нечасто. В активе у нее всего лишь 5 викторий при 14 поражениях.

Не сыграют: Павел Давидович — дисквалифицирован.

Состояние команды: ныне «Верона» смотрится не столь ярко. Впрочем, последняя победа явно прибавила надежд.

Зато оборона действует относительно прилично. В 27 поединках Серии А она дала результативный сбой 36 раз.

Веронцы явно намерены продолжить свой подъем с низов. Да и соперник для команды считается удобным.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть очки. «Верона» выглядит увереннее хозяев.

Статистика для ставок

«Лечче» уже 5 лет не побеждал «Верону»

«Лечче» не побеждал в 4 своих последних поединках

в первом круге была зафиксирована ничья (2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лечче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.19, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.41 и 1.67.

Прогноз: «Верона» смотрится явно сильнее хозяев, и постарается сыграть на своих лучших качествах.

«Лечче» на текущем отрезке выглядит ужасно, к тому же неудачно противостоит веронцам.

Ставка: Победа «Вероны» за 3.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.41