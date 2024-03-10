«Лечче»
Турнирное положение: «Лечче» в нынешнем сезоне сражается за выживание. Сейчас команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Лечче» лишь на 2 зачетных балла опережает трио аутсайдеров. Да и обороняется команда ужасно: 44 пропущенных мяча.
Лечче — Верона: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один балл. «Лечче» расписал мировую с «Фрозиноне» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лечче» победил всего один раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 13.
Сериал без побед продолжается уже 4 матча подряд. Да и вообще, выглядит «Лечче» нынче не столь выгодно.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Лечче» выглядит не столь уверенно. Да и выиграла команда всего 5 раз в чемпионате.
Матчи против «Вероны» для команды исторически складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков «Лечче» проиграл четырежды.
При этом «Лечче» последний победил веронцев еще 5 лет назад. Да и мотивация оторваться от опасной зоны у команды огромная.
«Верона»
Турнирное положение: «Верона» в нынешнем сезоне отчаянно сражается за выживание. На текущий момент команда пребывает на 17 строчке таблицы.
Причем «Верона» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. Да и забивает команда с огромной натугой — всего 24 гола.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла трудовые три очка. «Верона» дома переиграла «Сассуоло» (1:0).
До того команда не побеждала полтора месяца. Зато веронцы успели пощипать на очки «Ювентус» (2:2).
К тому же команда выигрывает уж слишком нечасто. В активе у нее всего лишь 5 викторий при 14 поражениях.
Не сыграют: Павел Давидович — дисквалифицирован.
Состояние команды: ныне «Верона» смотрится не столь ярко. Впрочем, последняя победа явно прибавила надежд.
Зато оборона действует относительно прилично. В 27 поединках Серии А она дала результативный сбой 36 раз.
Веронцы явно намерены продолжить свой подъем с низов. Да и соперник для команды считается удобным.
И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть очки. «Верона» выглядит увереннее хозяев.
Статистика для ставок
- «Лечче» уже 5 лет не побеждал «Верону»
- «Лечче» не побеждал в 4 своих последних поединках
- в первом круге была зафиксирована ничья (2:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лечче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.19, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.41 и 1.67.
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Прогноз: «Верона» смотрится явно сильнее хозяев, и постарается сыграть на своих лучших качествах.
«Лечче» на текущем отрезке выглядит ужасно, к тому же неудачно противостоит веронцам.
Ставка: Победа «Вероны» за 3.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.41