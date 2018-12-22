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    Сульшер начал в «МЮ» с разгрома «Кардиффа»

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    В матче 18-го тура Английской премьер-лиги «Кардифф Сити» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» — 1:5.

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    Манкунианцы открыли счет в матче уже на 4-й минуте. Маркус Рашфорд исполнил классный удар со штрафного метров с 30-ти и мяч минимальным рикошетом от Патерсона залетел в дальний угол ворот.

    На 29-й минуте Поль Погба отпасовал с левого фланга атаки в центр на Андера Эрреру, а тот мощно пробил из-за пределов штрафной и мяч рикошетом от Каннингема залетел в девятку ворот «Кардиффа».

    На 37-й минуте в ворота «МЮ» был назначен пенальти — Рашфорд подыграл себе рукой. Виктор Камараса уверенным ударом с точки отправил мяч в левый от себя верхний угол ворот.

    На 41-й минуте, после классно разыгранной комбинации с завершающим пасом от Лингарда, выбежал один на один по месту правого форварда Антони Марсьяль и уверенным ударом отправил мяч в дальний нижний угол ворот.

    На 57-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Кардиффа» — Сулейман Бамба нарушил правила против Лингарда в своей штрафной. Джесси Лингард уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

    А уже на 90-й минуте Поль Погба передачей низом в чужую штрафную вывел один на один Джесси Лингарда, а тот обошел вратаря и уверенно закатил мяч в пустые ворота «Кардиффа».

    Эта игра стала первой для «Манчестер Юнайтед» под руководством норвежца Оле-Гуннара Сульшера, который сменил на этом посту Жозе Моуринью.

    «МЮ» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а «Кардифф» расположился на 17-й строчке, имея в активе 14 очков.

    В следующем туре «красные дьяволы» 26 декабря примут «Хаддерсфилд», а «лазурные птицы» в тот же день на выезде сыграют с «Кристал Пэлас». 0

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