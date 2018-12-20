Хавбек «Тоттенхэма» может пропустить пять матчей из-за Кубка Азии

Нападающийполучил вызов в сборнуюна предстоящий Кубок Азии, сообщает Sky Sports.

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26-летний хавбек присоединится к национальной команде в ОАЭ после матча АПЛ против «Манчестер Юнайтед», который состоится 13 января.

Если Южная Корея выйдет в финал Кубка Азии, он пропустит матч Кубка лиги с «Челси», игры в АПЛ против «Фулхэма», «Уотфорда» и «Ньюкасла», а также матч четвертого раунда Кубка Англии, если «шпорам» удастся в третьем раунде одолеть «Транмер».

В текущем сезоне Сон отыграл 21 матч в составе «Тоттенхэма», отличившись шестью голами и четырьмя ассистами.

Кубок Азии-2019 пройдет в ОАЭ с 5 января по 1 февраля. Южная Корея попала в группе С, где ей предстоит сыграть с Китаем, Филиппинами и Киргизстаном. 0