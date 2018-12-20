Тульский «Арсенал» проведет восемь контрольных матчей

Футболисты вернутся из отпуска 12 января
ФК «Арсенал»
В начале января команда Игоря Черевченко пройдет медицинское обследование в Москве, а с 12 по 23 января проведет первый сбор в турецком Белеке.
Второй сбор (с 27 января по 8 февраля) также пройдет в Турции. Заключительный этап подготовки в Турции стартует 12 февраля, а завершится 22 февраля. За время зимней паузы главный «Арсенал» планирует провести восемь контрольных матчей.
После 17 туров «канониры» занимают 11-е место в таблице Премьер-лиги. 0