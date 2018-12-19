Моуринью: У «МЮ» есть будущее без меня, а у меня — без «МЮ»

высказался о своем увольнении из

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«Мы могли бы говорить о многих хороших вещах, могли бы говорить о не столь хороших, но я не такой. Все закончено. У "Манчестер Юнайтед" есть будущее без меня, а у меня есть будущее без "Манчестер Юнайтед", — цитирует португальца Sky Sports.

"Зачем мне делиться своими чувствами или рассказывать о том, что произошло в клубе? Я не меняюсь. Я всегда критически относился к тренерам, которые начинают раскрывать детали и говорят, кого нужно винить в произошедшем. Я не из их числа", — отметил Моуринью.

"До моего возвращения в футбол, я считаю, у меня есть право жить такой жизнью, которой я живу сейчас. Этим я и хочу заняться. А 'МЮ' остался в прошлом", — добавил тренер.

Напомним, Моуринью был уволен из "МЮ" 18 декабря после двух с половиной лет у руля клуба. 0