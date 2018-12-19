СМИ: «Реал» хочет вернуть Моуринью

хочет вернутьна пост главного тренера команды.

Жозе Моуринью AS 100% Высокие коэффициенты Играть!

Как утверждает El Pais, президент «сливочных» Флорентино Перес хочет вновь видеть португальца во главе команды и рассматривает вариант с его назначением со следующего лета.

Отмечается, что Перес готов предоставить Моуринью средства для солидной трансферной кампании.

Прямо сейчас «Реал» не хочет заключать контракт с Моуринью, чтобы не платить «МЮ» компенсацию в размере 5 миллионов евро.

Напомним, Моуринью возглавлял «Реал» в период с 2010 по 2013 годы.

18 декабря португалец был уволен из «Манчестер Юнайтед». 0