ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурисио ПочеттиноТри кандидата на лето. Кто станет главным в «МЮ»?
  • 12:59
    • Мутко покинул пост президента РФС
  • 18:14
    • РФС: Стадион в Санкт-Петербурге будет претендовать на финал Лиги чемпионов
  • 17:47
    • Моуринью: Мне нечего сказать
  • 17:16
    • Геркус: Уход из «Локомотива»? Все возможно
  • 17:01
    • СМИ: «Реал» хочет вернуть Моуринью
    Все новости спорта

    СМИ: «Реал» хочет вернуть Моуринью

    Реал Мадрид Футбол Испании Примера Манчестер Юнайтед Футбол Англии Англия. Премьер-лига Календарь Примеры
    «Реал» хочет вернуть Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Как утверждает El Pais, президент «сливочных» Флорентино Перес хочет вновь видеть португальца во главе команды и рассматривает вариант с его назначением со следующего лета.

    Отмечается, что Перес готов предоставить Моуринью средства для солидной трансферной кампании.

    Прямо сейчас «Реал» не хочет заключать контракт с Моуринью, чтобы не платить «МЮ» компенсацию в размере 5 миллионов евро.

    Напомним, Моуринью возглавлял «Реал» в период с 2010 по 2013 годы.

    18 декабря португалец был уволен из «Манчестер Юнайтед». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Жеребьевка ЛЧ: везение «Сити», Клопп в Германии и сложный тест для Роналду
  • 17/12/2018 в 20:47
    •
  • Прогноз
  • «Касима Антлерз» — «Реал»
  • 6.50
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ак Барс» против «Магнитки» — чего ждать от битвы фаворитов Востока?
  • «Ак Барс» — «Металлург». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Реал» в третий раз поборется за Кубок мира
  • «Касима Антлерз» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 6.50
    •
  • «Шальке» — «Байер»: победу одержит сильнейший
  • «Шальке» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Юрген Клопп Футбол Пазл сложился. Как Клопп превзошел Бенитеса и РоджерсаНемецкий тренер нашел идеальный баланс двух стилей и обошел своих предшественников Вчера в 19:110
  • 18:28
    • Аутсайдер Серии А назначил нового главного тренера
  • 18:00
    • Де Лаурентис: В январе Кулибали не продается
  • 17:31
    • «Арсенал» хочет подписать голкипера «Реала»
    Игроки «Динамо» Хоккей КХЛ. Московское «Динамо» обыграло «Адмирал», СКА разгромил «Слован»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 18 декабря Вчера в 19:550
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Пробьется ли «Реал» в финал КЧМ?
  • 3.20
    •
  • 16:06
    • Колосков: Уход Мутко из РФС — это хорошо
  • 15:44
    • Галактионов назначен главным тренером молодежной сборной России
  • 15:28
    • СМИ: Почеттино хочет возглавить «МЮ»
    Айртон Футбол Реальная замена Комбарову или второй Педро Роша?Рассказываем о бразильском новичке «красно-белых» Айртоне Вчера в 15:460
  • 15:12
    • Прядкин: Лимит на легионеров не будет меняться до сезона 2020-2021
  • 14:57
    • Исполком РФС отложил вопрос о статусе белорусских футболистов в РПЛ
  • 14:44
    • Прядкин не планирует выдвигаться на пост президента РФС
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие