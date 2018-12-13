«Янг Бойз» — «Ювентус»: счет матча 2:1, обзор голов

Швейцарскийобыграл туринский(2:1) в домашнем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 30-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Только вышедший на замену Сандро неловко сыграл в своей штрафной, потеряв мяч и после этого ударив соперника по ноге.

Гийом Оаро с «точки» сильно пробил в правый угол, Щенсны сумел дотянуться до мяча, но лишь коснулся его и перевёл в штангу, от которой он всё равно влетел в сетку ворот.

На 68-й минуте Нгамалё отличной разрезающей передачей от центра поля позволил Оаро убежать к штрафной в быстрой атаке «Янг Бойз». Гийом обманным движением ушёл в сторону от Бонуччи и уложил мяч в ближний угол плотным ударом из штрафной.

Отквитать один мяч туринцам удалось на 80-й минуте. Роналду из штрафной выполнил передачу на Дибалу, который в касание пробил по мячу с лёта, отправив его по дуге в правый угол ворот.

В другом матче группы Н «Валенсия» на своем поле обыграла «МЮ» — 1:0.

«Ювентус» с 12 очками вышел в плей-офф с первого места в группе. «Янг Бойз» финишировал четвертым — 4 очка.