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    Дубль Оаро принес «Янг Бойз» победу над «Ювентусом»

    «Янг Бойз» — «Ювентус»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Швейцарский «Янг Бойз» обыграл туринский «Ювентус» (2:1) в домашнем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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    На 30-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Только вышедший на замену Сандро неловко сыграл в своей штрафной, потеряв мяч и после этого ударив соперника по ноге.

    Гийом Оаро с «точки» сильно пробил в правый угол, Щенсны сумел дотянуться до мяча, но лишь коснулся его и перевёл в штангу, от которой он всё равно влетел в сетку ворот.

    На 68-й минуте Нгамалё отличной разрезающей передачей от центра поля позволил Оаро убежать к штрафной в быстрой атаке «Янг Бойз». Гийом обманным движением ушёл в сторону от Бонуччи и уложил мяч в ближний угол плотным ударом из штрафной.

    Отквитать один мяч туринцам удалось на 80-й минуте. Роналду из штрафной выполнил передачу на Дибалу, который в касание пробил по мячу с лёта, отправив его по дуге в правый угол ворот.

    В другом матче группы Н «Валенсия» на своем поле обыграла «МЮ» — 1:0.

    «Ювентус» с 12 очками вышел в плей-офф с первого места в группе. «Янг Бойз» финишировал четвертым — 4 очка.

    Лига чемпионов. Группа Н
    «Янг Бойз» (Швейцария) — «Ювентус» (Италия) — 2:1 (1:0)
    Голы: Оаро, 30 — с пенальти (1:0). Оаро, 68 (2:0). Дибала, 80 (2:1)«Янг Бойз»: Вельфли, Мбабу, Камара, Бенито, Гарсия, Соу (Вютрих, 90+1), Лаупер, Эбишер, Нгамале (Шик, 85), Оаро, Фасснахт (Бертоне, 80)«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо (Сандру, 23), Бонуччи, Ругани, Де Шильо (Дибала, 72), Бентанкур, Пьянич (Эмре Джан, 65), Бернардески, Дуглас Коста, Манджукич, Криштиану РоналдуПредупреждения: Камара, 62. Бернардески, 64. Гарсия, 72. Вельфли, 83
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