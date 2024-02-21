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    «Рейнджерс» сможет разобраться с техасцами?

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Даллас». Ставка (к. 2.23), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 21 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Даллас»
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    «Нью-Йорк Рейнджерс»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 21 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 21 Февраля 2024 года

    «Нью-Йорк Рейнджерс»

    Турнирное положение: «Нью-Йорк Рейенджерс» снова включился в борьбу за победу в конференции, хотя месяц назад это казалось безнадежной затеей.

    Последние матчи: Клуб Лавиолетта не проигрывает уже семь матчей подряд, а в последнем матче выдал настоящую голевую феерию в принципиальном поединке против «Айлендерс» (6:5).

    Коэффициенты матча Нью-Йорк Рейнджерс — Даллас

    1X2Новым игрокам
  • 2.174.502.70Бонус$9500
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    Травмированные игроки: К недавно травмировавшему Хитилу после матча против «островитян» добавился Уилер, получивший травму верхней части тела.

    Все прогнозы на НХЛ

    Общий тонус клуба: У хозяев достаточно сил и ресурсов, чтобы добыть очередную победу подряд, хотя «Даллас» максимально опасен.

    «Даллас»

    Турнирное положение: «Даллас» своей игрой и результатами показывает, что готов бороться за более высокое место при посеве перед предстоящим плей-офф.

    Последние матчи: Перед последней игрой с «Эдмонтоном» у «Страз» было три победы подряд, но и поражение от канадской команды случилось всего лишь в овертайме (3:4 ОТ).

    Травмированные игроки: У «звезд» не могут играть сразу четыре игрока. Если матч назад был травмирован только один Дадонов, то сейчас техасский клуб не может рассчитывать ещё на Лундквиста, Хаканпаа и Хейсканена.

    Общий тонус клуба: В игре против «Рейнджерс» гостям будет максимально тяжело, но они могут дотерпеть до овертайма и буллитов.

    Статистика для ставок

    • «Рейнджерс» выиграли семь последних матчей

    • «Даллас» только в одном из 12 последних матчей не набирал очков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.23, на ничью — 4.69, на гостей — 2.83.

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    Прогноз: У хозяев больше шансов на успех.

    Альтернативный прогноз: В этом матче вероятность овертайма весьма высока.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.23.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.

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    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 21.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Рейнджерс» сможет разобраться с техасцами?
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