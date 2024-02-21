В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 21 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Турнирное положение: «Нью-Йорк Рейенджерс» снова включился в борьбу за победу в конференции, хотя месяц назад это казалось безнадежной затеей.

Последние матчи: Клуб Лавиолетта не проигрывает уже семь матчей подряд, а в последнем матче выдал настоящую голевую феерию в принципиальном поединке против «Айлендерс» (6:5).

Коэффициенты матча Нью-Йорк Рейнджерс — Даллас 1X2Новым игрокам 2.174.502.70Бонус$9500

Травмированные игроки: К недавно травмировавшему Хитилу после матча против «островитян» добавился Уилер, получивший травму верхней части тела.

Все прогнозы на НХЛ

Общий тонус клуба: У хозяев достаточно сил и ресурсов, чтобы добыть очередную победу подряд, хотя «Даллас» максимально опасен.

«Даллас»

Турнирное положение: «Даллас» своей игрой и результатами показывает, что готов бороться за более высокое место при посеве перед предстоящим плей-офф.

Последние матчи: Перед последней игрой с «Эдмонтоном» у «Страз» было три победы подряд, но и поражение от канадской команды случилось всего лишь в овертайме (3:4 ОТ).

Травмированные игроки: У «звезд» не могут играть сразу четыре игрока. Если матч назад был травмирован только один Дадонов, то сейчас техасский клуб не может рассчитывать ещё на Лундквиста, Хаканпаа и Хейсканена.

Общий тонус клуба: В игре против «Рейнджерс» гостям будет максимально тяжело, но они могут дотерпеть до овертайма и буллитов.

Статистика для ставок

«Рейнджерс» выиграли семь последних матчей

«Даллас» только в одном из 12 последних матчей не набирал очков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.23, на ничью — 4.69, на гостей — 2.83.

Прогноз: У хозяев больше шансов на успех.

Альтернативный прогноз: В этом матче вероятность овертайма весьма высока.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.23.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.