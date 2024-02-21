«Нью-Йорк Рейнджерс»
Турнирное положение: «Нью-Йорк Рейенджерс» снова включился в борьбу за победу в конференции, хотя месяц назад это казалось безнадежной затеей.
Последние матчи: Клуб Лавиолетта не проигрывает уже семь матчей подряд, а в последнем матче выдал настоящую голевую феерию в принципиальном поединке против «Айлендерс» (6:5).
Коэффициенты матча Нью-Йорк Рейнджерс — Даллас
Травмированные игроки: К недавно травмировавшему Хитилу после матча против «островитян» добавился Уилер, получивший травму верхней части тела.
Общий тонус клуба: У хозяев достаточно сил и ресурсов, чтобы добыть очередную победу подряд, хотя «Даллас» максимально опасен.
«Даллас»
Турнирное положение: «Даллас» своей игрой и результатами показывает, что готов бороться за более высокое место при посеве перед предстоящим плей-офф.
Последние матчи: Перед последней игрой с «Эдмонтоном» у «Страз» было три победы подряд, но и поражение от канадской команды случилось всего лишь в овертайме (3:4 ОТ).
Травмированные игроки: У «звезд» не могут играть сразу четыре игрока. Если матч назад был травмирован только один Дадонов, то сейчас техасский клуб не может рассчитывать ещё на Лундквиста, Хаканпаа и Хейсканена.
Общий тонус клуба: В игре против «Рейнджерс» гостям будет максимально тяжело, но они могут дотерпеть до овертайма и буллитов.
Статистика для ставок
- «Рейнджерс» выиграли семь последних матчей
- «Даллас» только в одном из 12 последних матчей не набирал очков
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.23, на ничью — 4.69, на гостей — 2.83.
Прогноз: У хозяев больше шансов на успех.
Альтернативный прогноз: В этом матче вероятность овертайма весьма высока.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.23.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.