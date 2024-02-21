В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Нью-Йорк Айлендерс». Игра пройдет в «ППГ Пэйнтс Арене» 21 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Нью-Йорк Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

Турнирное положение: «Питтсбург» совсем не внушает доверия своей игрой на протяжении последних недель, но теоретические шансы на борьбу за плей-офф у него все же остаются.

Последние матчи: За пять последних матчей «Пингвинз» смогли победить всего лишь одни раз, что для претендующей на плей-офф команды совсем никуда не годится.

Коэффициенты матча Питтсбург — Нью-Йорк Айлендерс 1X2Новым игрокам 2.154.302.80Бонус$9500

Травмированные игроки: Сейчас у коллектива Салливана не могут играть три нападающих: Ньето, Аккиари и Гюнцель.

Все прогнозы на НХЛ

Общий тонус клуба: Все остальные игроки продолжают держать уровень, однако физические кондиции лидеров оставляют желать лучшего.

«Нью-Йорк Айлендерс»

Турнирное положение: «Нью-Йорк Айлендерс» является одним из многих претендентов на два места «Уайлд Кард», но пока что позиции его довольно шатки относительно остальных конкурентов.

Последние матчи: У «островитян» с Руа пока что тоже не получается максимальной «химии», так как клуб вроде начинает побеждать, но затем снова сваливается в полосу неудач.

Травмированные игроки: По сравнению с «пингвинами» у гостей только один травмированный хоккеист, но значимость Бортуццо для клуба весьма велико.

Общий тонус клуба: В игре против «Питтсбурга» примерно равные шансы на успех у обоих клубов, но гости выглядят предпочтительнее.

Статистика для ставок

«Питтсбург» проиграл в четырех из пяти последних встреч по календарю

Две последних очных встречи оставались за «пингвинами»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.21, на ничью — 4.58, на гостей — 2.91.

Прогноз: У приезжего клуба весьма неплохие шансы на успех.

Альтернативный прогноз: Встреча вполне может зайти в дополнительную пятиминутку.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.91.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.