«Питтсбург»
Турнирное положение: «Питтсбург» совсем не внушает доверия своей игрой на протяжении последних недель, но теоретические шансы на борьбу за плей-офф у него все же остаются.
Последние матчи: За пять последних матчей «Пингвинз» смогли победить всего лишь одни раз, что для претендующей на плей-офф команды совсем никуда не годится.
Коэффициенты матча Питтсбург — Нью-Йорк Айлендерс
Травмированные игроки: Сейчас у коллектива Салливана не могут играть три нападающих: Ньето, Аккиари и Гюнцель.
Общий тонус клуба: Все остальные игроки продолжают держать уровень, однако физические кондиции лидеров оставляют желать лучшего.
«Нью-Йорк Айлендерс»
Турнирное положение: «Нью-Йорк Айлендерс» является одним из многих претендентов на два места «Уайлд Кард», но пока что позиции его довольно шатки относительно остальных конкурентов.
Последние матчи: У «островитян» с Руа пока что тоже не получается максимальной «химии», так как клуб вроде начинает побеждать, но затем снова сваливается в полосу неудач.
Травмированные игроки: По сравнению с «пингвинами» у гостей только один травмированный хоккеист, но значимость Бортуццо для клуба весьма велико.
Общий тонус клуба: В игре против «Питтсбурга» примерно равные шансы на успех у обоих клубов, но гости выглядят предпочтительнее.
Статистика для ставок
- «Питтсбург» проиграл в четырех из пяти последних встреч по календарю
- Две последних очных встречи оставались за «пингвинами»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.21, на ничью — 4.58, на гостей — 2.91.
Прогноз: У приезжего клуба весьма неплохие шансы на успех.
Альтернативный прогноз: Встреча вполне может зайти в дополнительную пятиминутку.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.91.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.