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    «Айлендерс» смогут навязать «пингвинам» свою игру?

    «Питтсбург» — «Нью-Йорк Айлендерс». Ставка (к. 2.91), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 21 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Нью-Йорк Айлендерс»
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    «Нью-Йорк Айлендерс»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Нью-Йорк Айлендерс». Игра пройдет в «ППГ Пэйнтс Арене» 21 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Нью-Йорк Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 21 Февраля 2024 года

    «Питтсбург»

    Турнирное положение: «Питтсбург» совсем не внушает доверия своей игрой на протяжении последних недель, но теоретические шансы на борьбу за плей-офф у него все же остаются.

    Последние матчи: За пять последних матчей «Пингвинз» смогли победить всего лишь одни раз, что для претендующей на плей-офф команды совсем никуда не годится.

    Коэффициенты матча Питтсбург — Нью-Йорк Айлендерс

    1X2Новым игрокам
  • 2.154.302.80Бонус$9500
    •

    Травмированные игроки: Сейчас у коллектива Салливана не могут играть три нападающих: Ньето, Аккиари и Гюнцель.

    Все прогнозы на НХЛ

    Общий тонус клуба: Все остальные игроки продолжают держать уровень, однако физические кондиции лидеров оставляют желать лучшего.

    «Нью-Йорк Айлендерс»

    Турнирное положение: «Нью-Йорк Айлендерс» является одним из многих претендентов на два места «Уайлд Кард», но пока что позиции его довольно шатки относительно остальных конкурентов.

    Последние матчи: У «островитян» с Руа пока что тоже не получается максимальной «химии», так как клуб вроде начинает побеждать, но затем снова сваливается в полосу неудач.

    Травмированные игроки: По сравнению с «пингвинами» у гостей только один травмированный хоккеист, но значимость Бортуццо для клуба весьма велико.

    Общий тонус клуба: В игре против «Питтсбурга» примерно равные шансы на успех у обоих клубов, но гости выглядят предпочтительнее.

    Статистика для ставок

    • «Питтсбург» проиграл в четырех из пяти последних встреч по календарю

    • Две последних очных встречи оставались за «пингвинами»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.21, на ничью — 4.58, на гостей — 2.91.

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    Прогноз: У приезжего клуба весьма неплохие шансы на успех.

    Альтернативный прогноз: Встреча вполне может зайти в дополнительную пятиминутку.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.91.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.

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    «Питтсбург» — «Нью-Йорк Айлендерс»: прогноз, ставка (2.91), статистика, коэффициенты матча 21.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Айлендерс» смогут навязать «пингвинам» свою игру?
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