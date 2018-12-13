«Астана» уступила «Ренну» и вылетела из Лиги Европы

одержал победу в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с

«Астану» устраивала только победа twitter.com/fcastanakz 1000 Фрибет для всех Забрать!

Встреча прошла в Ренне на стадионе «Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лорьян» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий Исмаила Сарр, отличившийся в середине второго тайма. Спустя пять минут Сарр замкнул передачу полузащитника Бенжамен Буриго и оформил дубль.

В другом матче группы K киевское «Динамо» проиграло чешскому «Яблонцу». Встреча прошла в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил форвард Мартин Долежал на 10-й минуте.

Таким образом, «Динамо» и «Ренн» вышли в плей-офф Лиги Европы, а «Яблонец» и «Астана» покинули турнир. 0