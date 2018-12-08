«Крылья Советов» обыграли «Ростов» в матче с тремя удалениями

В матче 17-го тура чемпионата Россиипринимали

Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0.

Счет в матче был открыт на 11-й минуте — Деннис Хаджикадунич сфолил в штрафной «Ростова», а Паул Антон уверенно реализовал пенальти.

На 44-й минуте матча «Крылья» остались в меньшинстве — Сергей Корниленко получил вторую желтую карточку за симуляцию.

На 82-й минуте встречи арбитр уровнял составы — Рагнар Сигурдссон спровоцировал на поле потасовку, пнув мяч в одного из мальчиков, подающих мячи, и получил прямую красную карточку.

Еще через три минуты «Ростов» остался вдесятером. За грубую игру второй «горчичник» получил Александр Гацкан.

Кроме того, с поля был удален и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Таким образом, «Крылья» набрали 17 очков и поднялись на 12-е место в таблице РПЛ. «Ростов» (24 очка) — на шестой строчке.