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    «Крылья Советов» обыграли «Ростов» в матче с тремя удалениями

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    В матче 17-го тура чемпионата России «Крылья Советов» принимали «Ростов».

    Паул Антон
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    Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0.

    Счет в матче был открыт на 11-й минуте — Деннис Хаджикадунич сфолил в штрафной «Ростова», а Паул Антон уверенно реализовал пенальти.

    На 44-й минуте матча «Крылья» остались в меньшинстве — Сергей Корниленко получил вторую желтую карточку за симуляцию.

    На 82-й минуте встречи арбитр уровнял составы — Рагнар Сигурдссон спровоцировал на поле потасовку, пнув мяч в одного из мальчиков, подающих мячи, и получил прямую красную карточку.

    Еще через три минуты «Ростов» остался вдесятером. За грубую игру второй «горчичник» получил Александр Гацкан.

    Кроме того, с поля был удален и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

    Таким образом, «Крылья» набрали 17 очков и поднялись на 12-е место в таблице РПЛ. «Ростов» (24 очка) — на шестой строчке.

    РПЛ. 17-й тур
    «Крылья Советов» (Самара) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:0 (1:0)
    Гол: Антон, 11 — с пенальти«Крылья Советов»: Рыжиков, Чичерин, Рохель, Самарджич, Денисов (Зотов, 68), Ткачук, Башкиров (Бурлак, 46), Антон (Шейдаев, 80), Мияйлович, Яковлев, Корниленко«Ростов»: Песьяков, Ингасон, Сигурдссон, Хаджикадунич (Кьяртанссон, 65), Логашов, Гацкан, Юсупов (Паршивлюк, 70), Зуев, Скопинцев, Сигурдарсон, ШомуродовПредупреждения: Башкиров, 2. Хаджикадунич, 10. Корниленко, 26. Гацкан, 74. Шейдаев, 82. Самарджич, 87. Ингасон, 90+4Удаления: Корниленко, 44 (симуляция, вторая ж.к.). Сигурдссон, 82 (игра рукой). Гацкан, 86 (грубая игра, вторая ж.к.)
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