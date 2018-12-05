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    Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

    Между тем Скандалы Зенит Краснодар Футбол России
    Тверской районный суд Москвы продлил срок ареста нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    Павел Мамаев и Александр Кокорин
    Павел Мамаев и Александр Кокорин
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    Данное решение было принято судом по итогам рассмотрения ходатайства следствия, передает «Чемпионат».

    Срок содержания футболистов под стражей продлен до 8 февраля 2019 года.
    8 года.

    «Не усматривая оснований для отмены данной меры пресечения, принимая во внимание объем следственный действий ходатайство следования удовлетворить», — говорится в решении суда.

    Данное решение может быть обжаловано в течение трех дней.

    Напомним, Кокорин и Мамаев в компании друзей (в том числе Кирилла Кокорина — младшего брата футболиста) 8 октября избили в Москве водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, а затем нападению подверглись чиновники Минпромторга Денис Пак и Сергей Гайсин.

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    • 11 октября Тверской районный суд Москвы избрал для Мамаева и Кокорина меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря 2018 года, теперь же срок ареста был продлен. Также отметим, что апелляции футболистов об аресте были отклонены. 0

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