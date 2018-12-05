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    Егоров признал ошибку при назначении пенальти в матче «Спартак» — «Локомотив»

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    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод с удалением в матче 16-го тура чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» (2:1).

    Александр Егоров
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    Судья Сергей Карасев удалил защитника «красно-белых» Николая Рассказова за игру рукой в штрафной и назначил пенальти.

    «Да, видел запись, и не стану говорить, что черное — это белое. Пенальти назначен ошибочно, но упрекнуть Карасева не могу, потому что по ходу прямой трансляции ни у кого не возникло сомнений даже после просмотра повторов.

    Хорошо, что появилось новое видео, справедливость восторжествует — парень не пропустит одну игру.

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    • У меня по ходу встречи не возникло сомнений в правильности решения, я поступил бы так же. Новое видео меняет ситуацию. Это как в случае с "Краснодаром", когда после матча и Владимир Леонидович Хашиг, и главный тренер команды Мусаев говорили о пенальти.

    Но потом с помощью оборудования системы VAR стало понятно — речь идет о симуляции. В случае с Рассказовым все наоборот — 11-метровый назначен, но есть видеодоказательство, что его не было», — приводит слова Егорова «Спорт-Экспресс». 0

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