Луис Адриано верит в чемпионство «Спартака»

Форвард «Спартака»рассказал о работе под руководством главного тренера Олега Кононова и оценил шансы команды в чемпионской гонке.

«Кононов сказал правду о тяжелом моральном состоянии. Нам действительно было нелегко. Кононов проводит огромную работу по смене микроклимата, добивается этого разными путями — от шуток и приколов на поле до индивидуальных бесед с каждым из игроков.

Результаты его действий уже ощущаются: мы перестали чувствовать всю тяжесть негативного груза, который раньше давил на команду.

Никто не отменяет цель биться за чемпионство. Перед нашим клубом стоит такая задача, и, к счастью, пока обстоятельства складываются таким образом, что решить ее нам по-прежнему по силам», — сказал бразилец в интервью RT. 0