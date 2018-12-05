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    Луис Адриано верит в чемпионство «Спартака»

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    Форвард «Спартака» Луис Адриано рассказал о работе под руководством главного тренера Олега Кононова и оценил шансы команды в чемпионской гонке.

    Луис Адриано
    Луис Адриано
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    «Кононов сказал правду о тяжелом моральном состоянии. Нам действительно было нелегко. Кононов проводит огромную работу по смене микроклимата, добивается этого разными путями — от шуток и приколов на поле до индивидуальных бесед с каждым из игроков.

    Результаты его действий уже ощущаются: мы перестали чувствовать всю тяжесть негативного груза, который раньше давил на команду.

    Никто не отменяет цель биться за чемпионство. Перед нашим клубом стоит такая задача, и, к счастью, пока обстоятельства складываются таким образом, что решить ее нам по-прежнему по силам», — сказал бразилец в интервью RT. 0

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