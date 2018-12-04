Модрич — обладатель «Золотого мяча»-2018

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватиистал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2018 года.

Лука Модрич twitter.com/francefootball 1000 Фрибет для всех Забрать!

С мадридцами в 2018 году хавбек в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, став самым ценным игроком турнира.

С национальной командой он дошел до финала чемпионата мира-2018 и был признан лучшим футболистом турнира.

Ранее Модрич получил награды игроку года по версии УЕФА и ФИФА.

🇭🇷 Luka Modric is the first Croatian player who wins the Ballon d'Or! #ballondor pic.twitter.com/9I99HJuuyf — #ballondor (@francefootball) 3 декабря 2018 г.

Второе место занял нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Тройку лучших замкнул нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн.

Отметим, что десять лет подряд звание лучшего футболиста неизменно доставалось или Криштиану Роналду, или форварду «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси. Последним, кто завоевывал трофей до них, стал бразилец Кака в 2007 году.

Кроме того, Модрич стал первым с 2004 года представителем Восточной Европы, получившим награду. В 2004 году «Золотой мяч» достался нынешнему главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко.