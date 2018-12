Модрич — обладатель «Золотого мяча»-2018

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватиистал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2018 года.

С мадридцами в 2018 году хавбек в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, став самым ценным игроком турнира.

С национальной командой он дошел до финала чемпионата мира-2018 и был признан лучшим футболистом турнира.

Ранее Модрич получил награды игроку года по версии УЕФА и ФИФА.

🇭🇷 Luka Modric is the first Croatian player who wins the Ballon d'Or! #ballondor pic.twitter.com/9I99HJuuyf