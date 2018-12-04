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    Модрич — обладатель «Золотого мяча»-2018

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    Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2018 года.

    Лука Модрич
    Лука Модрич
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    С мадридцами в 2018 году хавбек в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, став самым ценным игроком турнира.

    С национальной командой он дошел до финала чемпионата мира-2018 и был признан лучшим футболистом турнира.

    Ранее Модрич получил награды игроку года по версии УЕФА и ФИФА.

    Второе место занял нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Тройку лучших замкнул нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн.

    Отметим, что десять лет подряд звание лучшего футболиста неизменно доставалось или Криштиану Роналду, или форварду «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси. Последним, кто завоевывал трофей до них, стал бразилец Кака в 2007 году.

    Кроме того, Модрич стал первым с 2004 года представителем Восточной Европы, получившим награду. В 2004 году «Золотой мяч» достался нынешнему главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко.

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