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    «Дженоа» в меньшинстве уступил «Торино»

    Серия A Футбол Италии Дженоа Торино Удинезе Сассуоло Фиорентина Кальяри Календарь Серии А
    В матче 14-го тура итальянской Серии А «Торино» одержал домашнюю победу над «Дженоа» — 2:1.

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    Уже на 28-й минуте гости остались в меньшинстве — две желтые карточки за три минуты получил бразильский полузащитник Ромуло.

    Тем не менее, счет на 36-й минуте открыли генуэзцы — отличился ивуарийский форвард Кристиан Куаме.

    Но в компенсированное к первому тайму время Кристиан Ансальди сначала сравнял счет, а затем Андреа Белотти реализовал пенальти, забив победный гол.

    После этого матча «Торино» на 6-м месте — 21 очко, а «Дженоа» на 14-й строке — 15 очков.

    В других матчах 14-го тура «Сассуоло» разошелся миром с «Удинезе» (0:0), а «Фрозиноне» поделил очки с «Кальяри» (1:1). 0

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