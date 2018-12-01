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    «Ривер Плейт» отказался играть финал Кубка Либертадорес в Мадриде

    Латинская Америка
    Аргентинский «Ривер Плейт» отказался играть в финальном матче Кубка Либертадорес с «Бока Хуниорс» в Мадриде, сообщает клубная пресс-служба

    «Ривер Плейт»
    «Ривер Плейт»
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    Напомним, матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» не состоялся 24 ноября из-за нападения фанатов хозяев на автобус с футболистами гостей. В результате нападения пострадали несколько игроков «Боки».

    Матч был отложен, после чего Южноамериканская конфедерация футбола 9КОНМЕБОЛ) решила перенести его в Мадрид, на стадион «Сантьяго Бернабеу». Матч назначен на 9 декабря.

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    • «Ответственность за провал операции по обеспечению безопасности за пределами периметра стадиона в субботу, 24 ноября, несут власти.

    Это означает, что события, о которых „Ривер Плейт“ сожалеет, не являются ответственностью клуба.

    Более 66 000 человек, которые терпеливо ждали начала матча в течение восьми часов в субботу, в воскресенье вновь пришли на стадион.

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    • Теперь этих людей намерены несправедливо лишить возможности посмотреть матч из-за нового места его проведения, так как это приведёт к очевидной разнице в расходах.

    Невероятно, что главное класико Аргентины не может пройти в стране, где в эти же дни проходит саммит G20.

    Ассоциация футбола Аргентины и Федерация футбола не должны позволить помешать проведению суперкласико в нашей стране», — говорится в заявлении «Ривер Плейт», которое цитирует «Чемпионат».

    Ранее против проведения финала Кубка Либертадорес в Мадриже высказалась и «Бока Хуиниорс», 0

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