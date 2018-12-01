«Ривер Плейт» отказался играть финал Кубка Либертадорес в Мадриде

Аргентинскийотказался играть в финальном матче Кубка Либертадорес св Мадриде, сообщает клубная пресс-служба

Напомним, матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» не состоялся 24 ноября из-за нападения фанатов хозяев на автобус с футболистами гостей. В результате нападения пострадали несколько игроков «Боки».

Матч был отложен, после чего Южноамериканская конфедерация футбола 9КОНМЕБОЛ) решила перенести его в Мадрид, на стадион «Сантьяго Бернабеу». Матч назначен на 9 декабря.

«Ответственность за провал операции по обеспечению безопасности за пределами периметра стадиона в субботу, 24 ноября, несут власти.

Это означает, что события, о которых „Ривер Плейт“ сожалеет, не являются ответственностью клуба.

Более 66 000 человек, которые терпеливо ждали начала матча в течение восьми часов в субботу, в воскресенье вновь пришли на стадион.

Теперь этих людей намерены несправедливо лишить возможности посмотреть матч из-за нового места его проведения, так как это приведёт к очевидной разнице в расходах.

Невероятно, что главное класико Аргентины не может пройти в стране, где в эти же дни проходит саммит G20.

Ассоциация футбола Аргентины и Федерация футбола не должны позволить помешать проведению суперкласико в нашей стране», — говорится в заявлении «Ривер Плейт», которое цитирует «Чемпионат».

Ранее против проведения финала Кубка Либертадорес в Мадриже высказалась и «Бока Хуиниорс», 0