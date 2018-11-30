«Бока Хуниорс» против проведения финала КЛ в Испании

не хочет играть ответный матч финала Кубка Либертадорес св Мадриде, сообщает AFP.

Вместо этого клуб хочет через суд добиться дисквалификации «Ривер Плейта» и технического поражения для своего соперника по финалу и до окончания разбирательства «Бока» не планирует играть ответный матч турнира.

Напомним, матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» был отменен из-за агрессивного поведения фанатов, напавших на автобус гостей. В результате атаки пострадали несколько футболистов «Боки».

Первый матч финала Кубка Либертадорес состоялся 11 ноября в Буэнос-Айресе на стадионе «Бомбонера» и завершился со счетом 2:2.

Матч на «Сантьяго Бернабеу» должен состояться 9 декабря. 0