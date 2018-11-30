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    «Бока Хуниорс» против проведения финала КЛ в Испании

    Латинская Америка
    «Бока Хуниорс» не хочет играть ответный матч финала Кубка Либертадорес с «Ривер Плейтом» в Мадриде, сообщает AFP.

    Футболисты «Бока Хуниорс»
    Футболисты «Бока Хуниорс»
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    Вместо этого клуб хочет через суд добиться дисквалификации «Ривер Плейта» и технического поражения для своего соперника по финалу и до окончания разбирательства «Бока» не планирует играть ответный матч турнира.

    Напомним, матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» был отменен из-за агрессивного поведения фанатов, напавших на автобус гостей. В результате атаки пострадали несколько футболистов «Боки».

    Первый матч финала Кубка Либертадорес состоялся 11 ноября в Буэнос-Айресе на стадионе «Бомбонера» и завершился со счетом 2:2.

    Матч на «Сантьяго Бернабеу» должен состояться 9 декабря. 0

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