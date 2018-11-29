Киевское «Динамо» победило «Астану» и вышло в плей-офф Лиги Европы

Киевскоеобыграло казахстанскую(1:0) в гостевом матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

Единственный гол был забит на 29-й минуте. Его автором стал полузащитник Беньямин Вербич, результативную передачу отдал хавбек Виктор Цыганков.

Сегодняшняя победа гарантировала киевской команде выход в плей-офф Лиги Европы.

«Динамо», набрав 11 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы K, «Астана» (8) — второе.

В заключительном туре группового этапа украинский клуб на домашнем стадионе сыграет с чешским «Яблонецем», команда из Казахстана в гостях встретится с французским «Ренном». Оба матча состоятся 13 декабря.