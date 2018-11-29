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    Киевское «Динамо» победило «Астану» и вышло в плей-офф Лиги Европы

    Лига Европы Динамо Киев Футбол Украины
    Киевское «Динамо» обыграло казахстанскую «Астану» (1:0) в гостевом матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

    Киевское «Динамо»
    Киевское «Динамо»
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    Единственный гол был забит на 29-й минуте. Его автором стал полузащитник Беньямин Вербич, результативную передачу отдал хавбек Виктор Цыганков.

    Сегодняшняя победа гарантировала киевской команде выход в плей-офф Лиги Европы.

    «Динамо», набрав 11 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы K, «Астана» (8) — второе.

    В заключительном туре группового этапа украинский клуб на домашнем стадионе сыграет с чешским «Яблонецем», команда из Казахстана в гостях встретится с французским «Ренном». Оба матча состоятся 13 декабря.

    Лига Европы. Группа K
    «Астана» (Казахстан) — «Динамо» (Украина) — 0:1 (0:1)
    Гол: Вербич, 29«Астана»: Ерич, Рукавина, Постников, Аничич, Ришард Алмейда (Мужиков, 58), Маевский, Кляйнхайслер, Томасов, Кабананга (Янга, 62), Муртазаев, Зайнутдинов (Шомко, 75)«Динамо»: Бойко, Кадар, Кендзера, Бурда, Миколенко, Сидклей, Шапаренко (Гармаш, 64), Шепелев, Че Че, Вербич (Сидорчук, 76), Цыганков (Морозюк, 84)Предупреждения: Постников, 32. Кляйнхайслер, 87. Че Че, 90. Гармаш, 90+3
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