Зобнин: После чемпионата мира было предложение из Германии

Полузащитник «Спартака» и сборной Россиисообщил, что после ЧМ-2018 получил несколько предложений от европейских клубов.

«Когда меня ждать в Европе? Когда придет время. Играть нужно хорошо и стабильно, без спадов. Постоянно быть в топе, играть в Лиге чемпионов. Тогда будут предложения.

После четвертьфинала ЧМ-2018 предложения были. В частности, из Германии от очень хорошего клуба. Но я об этом узнал спустя какое-то время. До футболиста такие вещи не всегда доходят.

Расстроился ли я? Да нет, не было вообще никакой реакции. Во-первых, меня все устраивает в "Спартаке". Плюс я считаю так: если какой-то европейский клуб заинтересован в футболисте, то он может с ним связаться. У меня такого не было. Значит, не так уж сильно были заинтересованы», — цитирует Зобнина Sport24.

Напомним, накануне футболист перенес операцию. Срок реабилитации Зобнина составит около месяца. 0