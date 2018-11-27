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    Семин: Просили РПЛ перенести одну игру, но нам не пошли навстречу

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» посетовал на тяжелый график, но подчеркнул, что команда находится в хороших кондициях.

    Юрий Семин
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    «У РФС и РПЛ мы просили, чтобы хотя бы одну игру перенесли на резервный день. Но навстречу нам не пошли. Поэтому будем играть в том графике, который есть. Он правда тяжелый — 4 игры за 9 дней. Но думаю, что мы будем в хорошем состоянии как завтра, так и в последующих играх. Кондиции у нас неплохие — в составе почти нет больных игроков, так что большинство ребят готовы выйти и играть. Ну и будут ротации обязательно», — цитирует Семина «Чемпионат».

    «Так случилось, что на сегодняшний день у нас не самая лучшая ситуация в турнирной таблице — 0 очков. Обстоятельства различны. Мы должны это учесть в дальнейшем и двигаться вперед. Вот и все. Ну а горевать нам нельзя. В команде хорошее настроение», — добавил тренер.

    Матч «Локомотив» — «Галатасарай» пройдет 28 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. 0

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