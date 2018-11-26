СМИ: Дембеле попросил «Барселону» продать его

Форвард «Барселоны»попросил руководство клуба продать его, сообщает Goal.com.

По данным источника, каталонцы готовы расстаться с французом и хотят включить его в сделку по Неймару.

Более того, предварительные переговоры между «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен» по обмену Дембеле на Неймара с доплатой со стороны «сине-гранатовых» уже состоялись.

В недавнем матче Примеры Дембеле помог «Барселоне» уйти от поражения в матче с «Атлетико» (1:1), однако это никак не повлияло на его позицию.

Ранее появилась информация, что каталонцы выражали недовольство недисциплинированностью француза. 0