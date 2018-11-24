Вест Хэм — Манчестер Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (24.11.2018)

Составы команд:
«Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Fabian Balbuena, Пабло Сабалета, Issa Diop, Артур Масуаку, Фелипе Андерсон, Pedro Obiang, Майкл Антонио, Declan Rice, Grady Diangana, Марко Арнаутович.
«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уокер, Эмерик Лапорт, Фабиан Делф, Николас Отаменди, Ilkay Guendogan, Давид Сильва, Фернандиньо, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Лерой Зане.
Предыдущий матч соперников: «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» 1:4 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.