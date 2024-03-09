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    «Бавария» забьет «Майнцу» больше трех мячей?

    «Бавария» — «Майнц». Ставка (к. 2.28) и прогноз на чемпионат Германии 9 марта 2024 года

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    Гарри Кейн
    «Бавария» сыграет на своем поле против «Майнца» в рамках 25-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 9 марта, начало — в 17:30 мск. «Бавария» — «Майнц»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 09 Марта 2024 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 17:30 Майнц Майнц
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    «Бавария»

    Турнирное положение: «Бавария» занимает второе место, имея в своем активе 54 очка.

    Похоже, в Германии в этом году действительно будет новый чемпион — отставание «Баварии» от леверкузенского «Байера» составляет уже 10 очков.

    Бавария — Майнц: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: во вторник «Бавария» разбила на своем поле «Лацио» (3:0). Рекордмайстер обыграл римлян по сумме двух матчей и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Одним из лучших в ответной встрече был Гарри Кейн, оформивший дубль.

    Перед этим у команды Томаса Тухеля была тревожная серия из пяти матчей, в которых она одержала лишь одну победу. Но главным разочарованием на этом отрезке стали даже не результаты, а игра «Баварии». Поэтому яркая победа стала приятным сюрпризом.

    Не сыграют: Буна Сарр, Кингсли Коман, Саша Боэ и Александар Павлович (дисквалификация).

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    Состояние команды: до матча с «Лацио» — ужасное. Но, как сказал Гарри Кейн, уверенная победа над римлянами, может стать для «Баварии» поворотным моментом.

    С такой игрой у мюнхенской команды точно не будет проблем в оставшихся турах Бундеслиге. Другой вопрос, продолжит ли «Бавария» демонстрировать такой футбол.

    «Майнц»

    Турнирное положение: «Майнц» находится на предпоследней строчке, набрав в 24 матчах лишь 16 очков.

    Отставание от «Кельна» составляет лишь одно очко, тогда как от «Бохума», который занимает 15-е место, — восемь.

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    • Последние матчи: на прошлой неделе «Майнц» сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией» (1:1), а перед этим был близок к тому, чтобы отобрать очки у «Байера» (1:2).

    В середине февраля «Майнц» одержал первую за несколько месяцев победу, выиграв на своем поле у «Аугсбурга» (1:0).

    Не сыграют: Нельсон Вайпер, Джессик Нганкам, Доминик Кор и Леандро Баррейро.

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    Состояние команды: безнадежным «Майнц» точно нельзя назвать, несмотря на тяжелейшее турнирное положение. Команда Бо Хенриксена очень бодро провела недавние матчи. Есть ощущение, что она готова к борьбе за выживание.

    Статистика для ставок

    • «Бавария» ни разу не забивала меньше трех мячей в последних 12 матчах против «Майнца»

    • При этом в 12 из 13 предыдущих матчей Бундеслиги с участием «Майнца» сыграла ставка на тотал меньше 2,5

    • С учетом прошлого сезона «Майнц» одержал лишь две победы в 29 последних матчах чемпионата Германии

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Баварию» в этом матче можно поставить за 1.24, ничью букмекеры предлагают за 6.70, а победу «Майнца» — за 11.50.

    Прогноз: неважно, что было до этой недели, неважно, что говорят в СМИ — прямо сейчас «Бавария» находится в отличном психологическом состоянии благодаря мощной победе над «Лацио». Скорее всего, пока еще действующий чемпион отправит в нокаут и одного из аутсайдеров Бундеслиги. Когда «Бавария» на кураже, остановить ее почти нереально.

    Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» + тотал больше 3,5 за 2.28.

    Прогноз: скорее всего, в этом матче свои очередные голы в этом сезоне забьет Кейн, в активе которого уже 27 результативных ударов в текущем чемпионате Германии.

    Ставка: тотал забитых мячей Гарри Кейна больше 1,5 за 2.95.

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    Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Майнц» с коэффициентом 2.28. Дата матча: 09.03.2024. Прогнозы на футбол. «Бавария» забьет «Майнцу» больше трех мячей?
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