«Болонья» — «Интер» Милан. Матч пройдет в рамках 28-го тура итальянской Серии А 9 марта, начало — 20:00 (мск) «Болонья» — «Интер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Болонья»

Турнирное положение: команда Тиагу Мотты продолжает удивлять и уверенно располагается на четвертом месте в таблице Серии А, что дает право участовать в Лиге чемпионов на следующий сезон. Попадание туда станет грандиозным успехом для скромного клуба.

Последние матчи: в 27-м туре «Болонья» победила на выезде прямого конкурента за 4-ю позицию «Аталанту» (2:1). Проигрывая после первого тайма, команда смогла взять три очка после точных ударов Джошуа Зиркзее и Льюиса Фергюсона.

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Вообще в чемпионате «Болонья» идет серией из пяти побед подряд. Перед «Аталантой» были обыграны «Верона» (2:0), «Лацио» (2:1).

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: травмированы полузащитник Карлссон и защитник Суаморо, но это вряд ли можно назвать потерей.

Состояние команды: «Болонья» находится в великолепной форме, многочисленная молодежь растет как на дрожжах (Калафьори, Зиркзее, Фаббиан), прибавляют и более опытные футболисты (Орсолини, Фергюссон), но сейчас команде предстоит главная проверка на прочность и зрелость.

«Интер»

Турнирное положение: команда Симоне Индзаги продолжает лидировать с громадным отрывом в таблице Серии А и фактически наполовину гарантировала себе чемпионский титул, отыграть у великолепного «Интера» гандикап в 15 очков практически невозможно.

Последние матчи: в 27-м туре «неррадзурри» победили «Дженоа» на своем поле со счетом 2:1. Забив оба гола в первом тайме, «Интер» сбавил обороты и спокойно довел матч до победы, причем, дав отдохнуть части ведущих игроков. В этом матче отличились Кристиан Асслани и Алексис Санчес.

В чемпионате же победная серия «Интера» достигла уже девяти матчей, а всего у нее лишь одно поражение в чемпионате. До «Дженоа» были обыграны аутсайдеры «Лечче» и «Салернитана» с одинковым счетом 4:0.

Не сыграют: имеют поврежения Чалханоглу и Фраттези, вряд ли их здоровьем будет рисковать С.Индзаги. Травмированы Сенси и Куадрадо, но их время ушло.

Состояние команды: «Интер» продолжает демонстрировать феноменальный футбол и действительно сейчас это команда без слабых мест. Даже резервным составом (когда отдыхает основа в проходных матчах) она доминирует над своими конкурентами.

Статистика для ставок

В первом круге была зафиксирована ничья — 2:2

В 1/8 финала этого Кубка Италии «Интер» победил в дополнительное время со счетом 2:1

Соперники в числе лидеров Серии А по забитым и пропущенным мячам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Болоньи» дают 3,60, а на «Интер» — 2,20. Ничью букмекеры видят за 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,75, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,18.

Прогноз: многое в этом матче будет зависеть от состава, который выставит «Интер». Скорее всего, будет ротация. Для Тиагу Мотты матч против «неррадзурри» очень принципиален, он провел лучшие годы игровой карьеры там и постарается отобрать очки у ставшего родным клуба.

Бразило-итальянец умеет отлично закрываться, когда этого требует ситуация, ведь играть в открытый футбол против «Интера» сейчас это самоубийство.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,75.

Прогноз: в качестве более рискового прогноза можно взять вариант, что «Болонья» может сотворить неожиданность и взять три очка.

Обе команды на ходу, но мысли «Интера» сейчас больше о Лиге чемпионов, так как отрыв в Серии А позволяет выступать в лайтовом режиме.

Ставка: победа «Болоньи» с форой 0 за 2,55.