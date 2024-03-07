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    «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Онлайн

    Онлайн-трансляция стартового матча 28-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном»

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    «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
    28-й тур чемпионата Англии открывается матчем, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Эвертон». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 15:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Юнайтед»

    Подопечные Эрика тен Хага находятся на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, записав на свой счет 44 очка в 27-ти матчах. «Манчестер Юнайтед» одержал 14 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 11 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 37:39.

    «Манчестер Юнайтед» не набрал ни одного очка в двух последних матчах АПЛ. «Красные дьяволы» в прошлом туре уступили в дерби «Манчестер Сити» (1:3), а до этого проиграли на своем поле «Фулхэму» (1:2).

    Ранее манкунианцы одержали четыре победы кряду, последовательно обыграв такие команды, как «Вулверхэмптон» (4:3), «Вест Хэм» (3:0), «Астон Вилла» (2:1) и «Лутон» (2:1).

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    «Эвертон»

    В конце февраля «Эвертону» вернули 4 очка из 10-ти ранее отобранных и благодаря этому «ириски» смогли выйти из зоны вылета. Сейчас подопечные Шона Дайча занимают 16-ю строчку в турнирной таблице с 25 очками в активе.

    На счету «Эвертона» 8 побед, 7 ничьих и 12 поражений в 27-ми турах чемпионата. Команда из Ливерпуля забила 29 голов в ворота соперников и 37 раз пропустила в свои.

    «Эвертон» не может победить в чемпионате на протяжении 10-ти матчей кряду. За этот отрезок у команды по пять ничьих и поражений. В крайнем туре АПЛ «ириски» дома проиграли «Вест Хэму» (1:3).

    Личные встречи

    Матч первого круга завершился крупной выездной победой «Манчестер Юнайтед» (3:0). Всего в 10-ти последних встречах на счету «красных дьяволов» 6 побед, «Эвертон» оказался сильнее в одном случае и трижды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» с коэффициентом 1.85.

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